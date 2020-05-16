美眾院修改規則突破憲法限制：可透過代理人投票

美國國會眾議院15日通過三兆美元（約新台幣90兆元）新冠肺炎紓困法案，並改變議事規則，允許議員在疫情期間透過代理人進行遠距投票，不必像憲法規定那樣親自出席。

眾議院按照黨派立場以217對189通過決議，允許議員不必親自出席，也能行使職權。

規則改變後，那些無法或不想在疫情期間移動的議員，可以寄信給眾議院行政人員，指定特定的議員擔任代理人。

根據眾議院程序委員會，代理人必須確實遵循他們收到的委託議員書面指示。每個代理人最多可以擔任10位議員的代理人。

規則改變啟用後，代理遠距投票和遠距進行議會程序將維持45天，若緊急情況持續，可延長遠距作業時間。

議員也可遠距提出法案草案、監督行政部門甚至發傳票。

眾院15日通過的決議允許以科技方式遠距投票，但要先備妥並認證相關系統。

眾議院15日表決時實施社交距離，根據寄送給議員的通知，議員在國會山莊時必須相隔約1.8公尺，若無法保持社交距離，強烈建議配戴口罩。

該通知也建議國會議員避免使用電梯。平時議員要前往投票樓層投票時，電梯通常客滿。

15日投票按照姓氏字母順序進行，每組約72個議員，減少同時在場人數；議員也被要求在投完票盡快離開，避免大型聚集，讓投票過程盡快結束。