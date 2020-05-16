斷援世衛一個月後 外媒：美國同意「跟中國付一樣多」

福斯新聞台報導，在美國政府停止資助世界衛生組織（WHO）一個月後，川普同意恢復部分資助金額，數字以中國大陸的評定會費為主，約為現在美國每年資助的十分之一。

根據媒體取得的五頁信件草稿，美國政府將同意付出和中國大陸評定會費一樣的額度。

「據說總統已同意簽署，」主持人卡爾森（Tucker Carlson）說，「很好奇誰說服川普同意。」資深政府官員向福斯新聞台證實，川普同意按照草稿所提的金額。

福斯報導，這封同意恢復捐款的信件提到，「盡管WHO有缺點，但我仍相信WHO有巨大潛力，也希望在當前全球危機中，看到WHO發揮這種潛力，這就是為何我決定美國仍願持續和WHO共事的原因，中國對全世界有巨額債務，中國可以從向WHO支付應有的份額開始」。

福斯報導，美國每年資助WHO約4億美元，若美國要比照中國大陸，則資助額度將為原本的十分之一。

川普上月14日在白宮宣布，因WHO管理不善，且掩蓋新冠肺炎傳播，美國將停止資助WHO。

川普4月初開始抱怨WHO，數度抨擊「以中國為中心」，還舉例指美國每年資助3億到5億美元，而中國大陸只有數千萬美元；川普14日說，無關資助金額，WHO就是太以中國大陸為中心，「不管中國做什麼都對的，你們不可以（對中）這樣或那樣。」