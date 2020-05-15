十年新低！曼哈頓租屋需求因疫情急凍　四月暴跌逾7成

「出門慢跑，誰知會被人拿槍追殺？」美國喬治亞州一起慢跑黑人命案，在5月掀起全美輿論憤怒。25歲的非裔青年阿貝瑞（Ahmaud Arbery）出門慢跑，結果被一對白人父子懷疑是竊盜慣犯，於是持槍驅車追蹤，雙方在接觸衝突後，阿貝瑞被開了三槍身亡。槍殺案發生於今年2月，但因為疫情升溫而新聞關注度較低，直到5月心的現場側錄影片被公布後，宛如「種族私刑」的震撼畫面才又讓輿論聚焦；甚至包括總統川普公開表達哀悼、NBA球星詹姆斯（LeBron James）也極為憤怒地指控種族仇恨。

2020-05-15 20:35