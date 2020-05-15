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十年新低！曼哈頓租屋需求因疫情急凍　四月暴跌逾7成

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
因疫情導致失業的紐約租屋族在五一勞動節當天，在曼哈頓示威要求房東降租或減免租金。路透
因疫情導致失業的紐約租屋族在五一勞動節當天，在曼哈頓示威要求房東降租或減免租金。路透

根據知名房地產經紀商Douglas Elliman與估價公司Miller Samuel最新報告，新冠病毒大流行導致租屋需求凍結，曼哈頓4月的新租約數量暴跌71%至1407件，創下十年新低，加上有許多居民離開紐約市，造成空置率激升。

但受到封城措施影響，租客很難參觀看房並簽訂新租約，租金中位數大幅上升4.9%至3650元美元（約新台幣10萬9270元），每平方英尺租金價格達74.2美元（約新台幣2221元），創下歷史新高。

Miller Samuel指出，由於租金數據主要包括僅占市場三分之一的新租約，因此數據無法反映出房東對現有租戶的調降租金情形。

該估價業者還表示，低端的租賃市場恐受到最嚴重打擊，因服務業員工與打零工的租客經歷最大規模的裁員。由於房東無法趕走租戶，租戶也無法尋找新公寓，因此市場處於停滯狀態。

房東 房地產 金價

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