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調查顯示美國25%餐廳不會重新開張 原因指向紓困金

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
餐廳訂位網站Open Table預估，高達25%的美國餐廳將永遠關門大吉。路透
餐廳訂位網站Open Table預估，高達25%的美國餐廳將永遠關門大吉。路透

餐廳訂位網站OpenTable預估，高達25%的美國餐廳業者的大門將不會再度打開，顯示為了抑制新冠肺炎疫情而實施的封鎖措施，已重創餐飲業

這項悲觀的預測數據凸顯美國許多餐廳業者遭受的痛苦，因為居家令迫使民眾在家開伙或外帶餐點，餐廳生意一落千丈。數據顯示，OpenTable訂餐網路13日的總訂位率和內用人數，分別比一年前劇減95%。

全美餐飲業協會預估，餐飲業者3、4月損失慘重，銷售分別減少300億和500億美元。美國勞工統計局2019年的數據顯示，有960萬名美國人在餐飲業工作。

為將近6萬家餐廳提供服務的OpenTable，調查2萬家餐廳的網路和電話訂位，以及內用人數，但並未調查外帶和外送的銷售。

根據調查，愈來愈多跡象顯示常客願意再度踏入餐廳用餐，例如亞利桑那州和德州這些已允許民眾外出的地區，但內用人數遠低於去年。

亞利桑那州斯科茨代爾市（Scottsdale）的餐廳訂位率改善最多，從3月21日起的零內用人數，到本月13日內用者比一年前下滑72%。其次是休士頓和鳳凰城的餐廳，內用人數分別比一年前下滑至82%和83%，雖然客人流失情況仍很嚴重，但至少已開始見到客人回流。

以各州來看，佛羅里達州的餐廳用餐程度改善最多，內用人數比去年同期下滑83%。佛州自4日起重啟經濟，允許餐廳以25%的生產力營業。

印第安那州4日起第二階段重啟經濟，允許餐廳以50%的生產力營業，目標是7月4日完全重啟經濟。田納西州也允許餐廳以50%的生產力營業。

儘管這些州允許餐廳重新開張，但部分餐廳卻沒有這麼做。

OpenTable母公司、全球最大線上旅遊業者Booking Holdings執行長赫夫諾爾表示，餐廳的工作非常繁重，他們必須預訂食材和廚房用品，同時確保整理好廚房和服務區域，以便消毒。

赫夫諾爾也說，州政府的失業給付和聯邦紓困金，不利餐飲業招募新血。餐飲業的時薪人員須依靠顧客給小費。「許多人失業在家，一周就能領1,200美元，這項福利太優了。」

OpenTable已取消對餐廳張貼資訊收取的手續費和訂閱費用。

餐飲業 新冠肺炎 疫情

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