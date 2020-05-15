股災前拋售遭搜索 美參院情報委主席請辭

美國國會參院情報委員會主席波爾（Richard Burr）在美國爆發新冠病毒疫情導致股市暴跌前，大量拋售持有的股票，由於時間點極為敏感，引發外界質疑利用公職獲取機密情資，圖謀私利；聯邦調查局（FBI）探員13日深夜持搜索令抵達波爾住處，取走波爾手機；數小時後，波爾於14日宣布暫時辭去情報委員會主席。

共和黨籍的波爾發表聲明表示，辭去參院情報委員會主席是他目前的「最佳選擇」；不過，他否認涉嫌內線交易。

他說：「對於委員會及委員會成員的辛勤貢獻來說，這一切都是在模糊焦點。我認為，國家安全攸關重大，不應該被模糊焦點才是。」

波爾的議員任期將於2023年屆滿；他表示，將會做完任期，但不會再尋求連任。

疫情爆發前幾天，波爾將手中股票脫手並獲利170萬美元，遭到司法部啟動調查；聯邦調查局前往波爾住處調查，意味調查人員成功說服法官，掌握充份事證顯示犯罪行為存在。

除波爾之外，還有其他幾位聯邦參議員以及參議員家屬在疫情爆發前，同樣也拋售股票。

民主黨籍加州參議員范士丹的發言人梅特茲14日表示，范士丹4月接到通知，以書面形式回答聯邦調查局的詢問，內容與范士丹夫婿賣股有關。

共和黨籍喬治亞州參議員凱莉．羅夫勒在今年1月底及2月間也拋售大量持股，獲利可觀。羅夫勒的發言人14日對媒體表示，羅夫勒並沒有接到搜索令，並強調羅夫勒向來奉公守法。