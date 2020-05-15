延後許久…美國「復工指南」終公布 修改後更有彈性

聯邦衛生官員14日終於公布延宕許久的復工指南，供學校、企業與其他組織作為恢復運作的準則，包括一份先前曝光並經編改的6頁「決策工具書」，和另一份未公布過的57頁廣泛指南；新復工指南經修改後比原版有更多彈性。

美聯社報導，聯邦疾病防治中心(CDC)的「決策工具」(decision tool)指南中，以紅綠燈與圖表說明復工前應考慮的事項；這份工具書適用於學校、職場、露營區、育兒中心、大眾運輸系統、酒吧與餐廳。

CDC原版文件也納入教堂與其他宗教場所的復工指南，但卻未見於14日的文件中，CDC未解釋原因。前幾版文件詳述民眾可親自上教堂的資訊，包括教友需維持社交距離與限制集會人數等。

根據美聯社取得的政府電郵與一名匿名消息人士的說法，白宮對宗教活動限制表達顧慮後，便移除宗教相關的復工指南；一名川普政府匿名官員14日也指出，政府對於宗教場所的特定儀式規定仍有所顧慮。

除了這份短工具書外，CDC也準備另一份更廣泛而且先前未曝光的長文指南；根據美聯社取得的文件，這份57頁的文件說明不同機構如何在維持防疫措施下復工；例如企業員工與學生復工後須間隔六呎距離、關閉休息室與茶水間以限制集會；雖然許多建議在聯邦網站上公布過，但並未以此作為復工建議。

部分衛生專家與政治人物不斷催促CDC盡可能公布更多復工指南，協助企業團體判斷下一步行動。

決策工具書經過不同聯邦官員評估，並刪改前幾個版本後才完成；例如，原文件詢問組織是否位於仍需積極防疫的社區，若答案為是則不建議復工，不過最終版本卻刪除此問題。

最終版與先前版本差異也可看出復工指南有更多自由判斷空間；例如在舊版指南中，CDC建議育兒中心檢查孩童與職員的症狀與跡象，但新版指南則加上「若可行」(as feasible)再檢查。