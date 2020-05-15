全美首例！威州法官推翻居家令 酒吧人擠爆 無人戴口罩

威斯康辛州高等法院的七名法官，13日以4比3的票數，推翻民主黨籍州長艾弗斯(Tony Evers)頒布的居家避疫令，這是全美首個地方法院反對居家令的判決；傾向共和黨的威州法官們主張，州長此舉已超過其法律權限，威州即日起也成為全美唯一沒有任何新冠病毒公共防疫措施的州。

全美首例！威州最高法院推翻「居家令」酒吧秒湧人潮。 美聯社

在法院公布判決後，一些餐館、酒吧立即復業；華盛頓港(Port Washington)市一家酒吧Iron Hog Saloon，13日晚大量顧客湧入，幾乎爆滿，也幾乎無人戴口罩。

艾弗斯擔憂，「民眾將因此感染病毒，整個州都會陷入混亂。」

除威州外，包括伊利諾州、密西根州、肯塔基州及加州的居家令，也面臨法律挑戰，但沒有任何一州像威斯康辛州一樣，成功說服法院廢除禁令。

威州州議會多數黨的共和黨議員於訴狀中指出，艾弗斯與衛生廳廳長帕爾姆(Andrea Palm)不能在未獲得州議會同意下，擅自決定無限期延長居家禁令；代表議會議員的律師華許(Ryan Walsh)說，這個案件並不是要探討居家令好壞，而是程序對與否的問題。

華許說，州衛生廳發布過各種針對民眾、教堂、商業等法令，都應先取得議會支持。

威州高等法院也駁回議員們提出給予六天時間，讓他們與州長協商推出新居家令的請求，而因州長與共和黨議員暫未提出任何替代方案，威州從14日開始，之前的居家禁令失效，進入「無防疫」措施狀態。

艾弗斯表示，將繼續與共和黨議員協調新的規則，但可能需要數周，「等到協商達成，恐怕病毒傳染已不可控。」州長辦公室說，法院的決定等於宣告原本規定民眾應盡量待在家中、減少外出的命令無效。

提起該項訴訟的州參議會多數黨領袖費茲傑拉德(Scott Fitzgerald)與州眾議會議長沃斯(Robin Vos)聯合發出聲明肯定法官的裁決；他們表示，艾弗斯兩周前拒絕與共和黨議員談判新的居家令，而主張等待法院判決，代表州長的律師表示，依據威州法令，州長及衛生廳長有採取行動的緊急權力。

威州從3月25日開始執行居家避疫令，州長4月16日宣布延長至5月26日。截至14日，威州確診1萬1275例，434人死亡。