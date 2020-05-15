逐步復工上周仍有298萬人領失業救濟金

儘管全美逐步復工，上周仍有多於預期的298萬人申領失業救濟金，這是連續八周超過200萬人失業；疫情爆發後近兩個月，已造成超過3650萬人失業，其中更以低收入戶衝擊最為嚴重，有高達39%的低收家庭失業，而這波失業潮還不會就此消退。

自3月中單周690萬人失業以來，每周人數皆呈現下降趨勢，但上周仍超越原本270萬的預期人數。目前領取失業救濟金的人數約為2280萬人。

理財網站Bankrate資深經濟分析師哈姆瑞克(Mark Hamrick)說：「直到經濟全面重啟之前，失業的狀況仍將持續，屆時還將有其他困難要面對。」儘管聯邦政府給予企業多項紓困方案，但光在4月就有多達2050萬人失業，為大蕭條後最嚴重。目前專家普遍認為景氣快速反彈的V型復甦已不太可能出現，經濟仍會持續低迷一段時間。

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)13日也對就業市場表示憂慮說：「就業市場長期低迷，勞工技能可能失去價值，專業人脈網枯竭，危及職業生涯讓家庭陷入更大的債務。」

聯準會資料更顯示，有39%年收入4萬以下的家庭有人失業或被放無薪假，低收入戶生計遭受嚴重打擊；相較之下年收4萬至10萬的家庭僅有19%失業，10萬以上更低只有13%。

而且聯準會的調查還發現，就算美國過去幾年經濟表現亮眼，失業率低，民眾對經濟損失的承受度卻越來越弱。參與調查的民眾，幾乎有一半沒有能支付三個月生活開銷的緊急預備金。這些人中，有37%表示萬一失業能借錢、動用積蓄或變賣物品度過難關，此比例較2017年的42%還低。

目前失業或工作時數減少的民眾之中，僅64%預計能繳清所有帳單。

從這一波失業潮中更能發現，高學歷者將有更大彈性在家工作。截至3月底，63%持有大學以上學歷的民眾，能在家工作；高中或以下僅有20%，受過大學教育或擁有副學士學位的民眾為27%。

現在失業人口大多屬於零售等低薪工作，但接下來預計高薪產業也將遭受波及；這個月初 Airbnb和Uber等新創公司也開始裁員。