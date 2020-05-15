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最新研究：血漿療法治新冠 僅1%有嚴重不良反應

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
最新研究：輸入康復患者血漿是治療新冠病毒的安全方式。 美聯社
最新研究：輸入康復患者血漿是治療新冠病毒的安全方式。 美聯社

來自馬友診所(Mayo Clinic)、密西根州立大學(Michigan State University)及約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)等機構的研究人員，在針對全美5000名染疫住院患者進行的大規模研究當中發現，將已經康復患者捐出的血漿輸入其他患者體內的實驗療法，是一種安全的治療方式；這項研究為後更多臨床實驗，奠定重要基礎。

醫學論文預印本平台medRxiv網站14日刊登的這份研究報告，尚未通過同儕審查(peer review)，也還沒有發表於任何科學期刊。

研究團隊指出，將康復染疫患者的血漿輸入其他患者體內，接受輸入的患者當中只有1%出現嚴重的不良反應，輸入後七天的死亡率為14.9%。

研究人員表示，血漿輸入的致死率看來並不高，值得注意的是，新冠病毒具有致命風險，而且這項研究當中高達三分之二的患者，接受血漿輸入時都是已經住進加護病房，情況危急。

這項研究當中，染疫患者是透過美國食品及藥物管理局(FDA)的恩慈療法(compassionate use)計畫，接受血漿輸入的實驗治療；研究人員指出，感染新冠病毒後已經痊癒的康復患者，血漿內含有豐富抗體，可以幫助正在與病毒對抗當中的患者，獲得保命機會，但接下來仍需更多進一步研究，證明康復患者的血漿是否的確具有療效。

研究報告指出，在疫苗問世之前，或者醫學界找到治療新冠病毒的確切療法之前，痊癒患者的血漿輸入法是臨床醫師在治療新冠肺炎患者時，可以一試的權宜之計。

研究報告主筆人之一、約翰霍普金斯大學分子微生物學、免疫學及傳染疾病學教授卡薩迪瓦爾(Arturo Casadevall)說，研究結果「讓人感到欣慰」。他說：「現在我們可以把焦點集中，確認這種療法是不是確實有效。」

患者 新冠肺炎 疫苗

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