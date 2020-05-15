搶口罩各顯神通！養老院找鐘錶商 付30萬買40萬個口罩

新冠病毒疫情大流行，許多養老院承受最大風險之際，必須各顯神通找尋N95口罩等個人防護用品（PPE），供應員工和住戶抗疫；據美國國家輔助生活中心（National Center for Assisted Living）數據，四分之三的養老院和輔助生活社區的個人防護用品已經用盡。許多社區和養老院正與其他醫療機構、州或地方政府「搶口罩」。

其中，康乃迪克州一家養老院經營者戴維·里斯（David Reis）透過朋友的朋友，找到自稱在中國有「門路」的進口鐘錶商喬丹·斯坦伯格（Jordan Steinberg）並達成預付30萬元的交易，斯坦伯格承諾交付40萬個口罩。

這樣的臨時供應鏈竟能草率建立，顯示現在的PPE市場有多麼混亂，以及買家絕望到膽敢相信陌生人，和品質未知的產品。

現年35歲的斯坦伯格說得很坦白：「我不想騙任何人，我的確是為了賺錢。但我也非常努力，因為我知道口罩可以會幫助某人活下來。」

里斯與其他幾家養老院經營者在4月6日一起支付頭期款，期盼這批貨物能夠過關；儘管假口罩騙局傳聞四起，但自3月中旬開始到處找N95口罩的里斯說，新冠病毒已進入他經營的梅多里奇（Meadow Ridge）療養院，如果沒有更多PPE，「根本撐不下去。」

斯坦伯格與里斯的口罩交易，過程跌宕起伏，交易中涉及到的所有人其實都沒有買賣口罩經驗。

里斯三月下旬從在曼哈頓開餐館老闆席內斯基（Michael Sinensky）那裡輾轉聽說，外號「鐘錶醫生」（Clock Doctor）的斯坦伯格可提供大量來自中國的KN95口罩，提供與N95口罩相似的保護。

斯坦伯格在中國建立製造商網絡十幾年，看到PPE短缺的賺錢良機。他說，他花了一周篩選工廠報價，其中有些很可疑；例如有製造商自稱生產大量3M口罩，工廠卻看不出和3M有任何關係。

最後，他找到他信任的KN95口罩製造商，但以前接受貨到付款的廠商，要求提前支付50％費用。

斯坦伯格在長島的鄰居將他介紹給席內斯基；開餐館的席內斯基同時經營慈善機構，居間仲介PPE買方賣方，並將部分貨物捐給一線人員。

里斯同意為每個KN95口罩支付2.80元，為每個醫療手術用口罩支付75分；里斯與斯坦伯格通過視頻通話，他說斯坦伯格「看起來很正派」。

但就算達成交易也不能保證什麼；斯坦伯格的托運人4月9日從製造商那裡買到2萬盒口罩、運到上海等待飛往芝加哥的航班。

兩天後，斯坦伯格得知中國政府加強對PPE海關檢查，大量3M等大型公司製造的醫療設備被攔截，他訂的口罩錯過預定航班，托運人開車八小時將口罩運到青島，再搭上開往美國的新航班。

斯坦伯格不知有變，追原始航班時發現班機並未起飛，急得不得了。

口罩最終經阿拉斯加飛抵芝加哥，梅多里奇養老院4月15日收到貨，距離里斯和斯坦伯格接頭，大約兩周。雙方本周剛達成的新交易是：13萬7000件一次性防護衣和4萬5000個口罩。

里斯說：「我們會繼續循著我們知道行得通的方法去做。」