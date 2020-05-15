快訊

帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

新內閣／陳時中留任衛福部長繼續抗疫 許銘春、陳吉仲續任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶口罩各顯神通！養老院找鐘錶商 付30萬買40萬個口罩

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
養老院預付30萬元，等待40萬個口罩
養老院預付30萬元，等待40萬個口罩

新冠病毒疫情大流行，許多養老院承受最大風險之際，必須各顯神通找尋N95口罩等個人防護用品（PPE），供應員工和住戶抗疫；據美國國家輔助生活中心（National Center for Assisted Living）數據，四分之三的養老院和輔助生活社區的個人防護用品已經用盡。許多社區和養老院正與其他醫療機構、州或地方政府「搶口罩」。

其中，康乃迪克州一家養老院經營者戴維·里斯（David Reis）透過朋友的朋友，找到自稱在中國有「門路」的進口鐘錶商喬丹·斯坦伯格（Jordan Steinberg）並達成預付30萬元的交易，斯坦伯格承諾交付40萬個口罩。

這樣的臨時供應鏈竟能草率建立，顯示現在的PPE市場有多麼混亂，以及買家絕望到膽敢相信陌生人，和品質未知的產品。

現年35歲的斯坦伯格說得很坦白：「我不想騙任何人，我的確是為了賺錢。但我也非常努力，因為我知道口罩可以會幫助某人活下來。」

里斯與其他幾家養老院經營者在4月6日一起支付頭期款，期盼這批貨物能夠過關；儘管假口罩騙局傳聞四起，但自3月中旬開始到處找N95口罩的里斯說，新冠病毒已進入他經營的梅多里奇（Meadow Ridge）療養院，如果沒有更多PPE，「根本撐不下去。」

斯坦伯格與里斯的口罩交易，過程跌宕起伏，交易中涉及到的所有人其實都沒有買賣口罩經驗。

里斯三月下旬從在曼哈頓開餐館老闆席內斯基（Michael Sinensky）那裡輾轉聽說，外號「鐘錶醫生」（Clock Doctor）的斯坦伯格可提供大量來自中國的KN95口罩，提供與N95口罩相似的保護。

斯坦伯格在中國建立製造商網絡十幾年，看到PPE短缺的賺錢良機。他說，他花了一周篩選工廠報價，其中有些很可疑；例如有製造商自稱生產大量3M口罩，工廠卻看不出和3M有任何關係。

最後，他找到他信任的KN95口罩製造商，但以前接受貨到付款的廠商，要求提前支付50％費用。

斯坦伯格在長島的鄰居將他介紹給席內斯基；開餐館的席內斯基同時經營慈善機構，居間仲介PPE買方賣方，並將部分貨物捐給一線人員。

里斯同意為每個KN95口罩支付2.80元，為每個醫療手術用口罩支付75分；里斯與斯坦伯格通過視頻通話，他說斯坦伯格「看起來很正派」。

但就算達成交易也不能保證什麼；斯坦伯格的托運人4月9日從製造商那裡買到2萬盒口罩、運到上海等待飛往芝加哥的航班。

兩天後，斯坦伯格得知中國政府加強對PPE海關檢查，大量3M等大型公司製造的醫療設備被攔截，他訂的口罩錯過預定航班，托運人開車八小時將口罩運到青島，再搭上開往美國的新航班。

斯坦伯格不知有變，追原始航班時發現班機並未起飛，急得不得了。

口罩最終經阿拉斯加飛抵芝加哥，梅多里奇養老院4月15日收到貨，距離里斯和斯坦伯格接頭，大約兩周。雙方本周剛達成的新交易是：13萬7000件一次性防護衣和4萬5000個口罩。

里斯說：「我們會繼續循著我們知道行得通的方法去做。」

養老院預付30萬元，等待40萬個口罩。 法新社
養老院預付30萬元，等待40萬個口罩。 法新社

口罩 芝加哥

延伸閱讀

安倍政府發送布口罩出包 花2億元全面品檢

受疫情衝擊 今年大學畢業生臨「最糟雇用季」

疫情衝擊訂房率 Airbnb宣布裁員1900人

是命運，也是權力的遊戲－被自己的天羅地網困住的八爪蜘蛛

相關新聞

調查顯示美國25%餐廳不會重新開張 原因指向紓困金

餐廳訂位網站OpenTable預估，高達25%的美國餐廳業者的大門將不會再度打開，顯示為了抑制新冠肺炎疫情而實施的封鎖措...

川普打破傳統 籲參院調查歐巴馬陰謀

美國總統川普近日企圖推動有關民主黨政敵的陰謀論，今天更打破傳統，要求聯邦參議院對前總統歐巴馬展開調查

影／宅在家開音樂會 美國國家交響樂團線上合奏

因應新冠肺炎疫情，美國華府的甘迺迪表演藝術中心暫時關閉，固定在該中心演出的美國國家交響樂團（NSO）則推出「NSO @ ...

股災前拋售遭搜索 美參院情報委主席請辭

美國國會參院情報委員會主席波爾（Richard Burr）在美國爆發新冠病毒疫情導致股市暴跌前，大量拋售持有的股票，由於時間點極為敏感，引發外界質疑利用公職獲取機密情資，圖謀私利；聯邦調查局（FBI）探員13日深夜持搜索令抵達波爾住處，取走波爾手機；數小時後，波爾於14日宣布暫時辭去情報委員會主席。

加工產能降4成 美數百萬豬安樂死

美國肉品包裝廠因新冠肺炎疫情而關閉、降低產能，肉品供應短缺，全美養豬戶卻面臨前所未有的危機，被迫將數百萬頭豬安樂死。

藝術鼓舞隔離人心 矽谷作家院子變身快閃畫廊

舊金山矽谷一位童書作家把他家前院變成露天的快閃畫廊，展示50多幅複製的世界名畫，以藝術鼓舞被疫情隔離的人心

忍了一天還是開砲 川普： 無法接受佛奇的開學警告

美國首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)在參院聽證會上警告學校沒有做好開學的準備後，川普總統隱忍一天，13日終於開砲，呼籲全國州長盡快重新開學，並指佛奇提醒不應過早開學的警告，「讓人無法接受。」

飛沫傳毒眼睛中招 病毒在密閉室內可停留14分鐘

「國家科學院院刊」(PNAS)14日發表最新研究指出，新冠帶原者講話時散播的飛沫，極可能把病毒傳染給他人，正因如此，保持社交距離、戴口罩，對防止疫情擴散相當重要；而更驚人的是一位研究新冠傳染的病毒學家雖戴口罩、手套等，依然受感染，據他判斷起因是眼球接觸到帶病毒飛沫。

搶口罩各顯神通！養老院找鐘錶商 付30萬買40萬個口罩

新冠病毒疫情大流行，許多養老院承受最大風險之際，必須各顯神通找尋N95口罩等個人防護用品（PPE），供應員工和住戶抗疫；據美國國家輔助生活中心（National Center for Assisted Living）數據，四分之三的養老院和輔助生活社區的個人防護用品已經用盡。許多社區和養老院正與其他醫療機構、州或地方政府「搶口罩」。

最新研究：血漿療法治新冠 僅1%有嚴重不良反應

來自馬友診所(Mayo Clinic)、密西根州立大學(Michigan State University)及約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)等機構的研究人員，在針對全美5000名染疫住院患者進行的大規模研究當中發現，將已經康復患者捐出的血漿輸入其他患者體內的實驗療法，是一種安全的治療方式；這項研究為後更多臨床實驗，奠定重要基礎。

逐步復工上周仍有298萬人領失業救濟金

儘管全美逐步復工，上周仍有多於預期的298萬人申領失業救濟金，這是連續八周超過200萬人失業；疫情爆發後近兩個月，已造成超過3650萬人失業，其中更以低收入戶衝擊最為嚴重，有高達39%的低收家庭失業，而這波失業潮還不會就此消退。

全美首例！威州法官推翻居家令 酒吧人擠爆 無人戴口罩

威斯康辛州高等法院的七名法官，13日以4比3的票數，推翻民主黨籍州長艾弗斯(Tony Evers)頒布的居家避疫令，這是全美首個地方法院反對居家令的判決；傾向共和黨的威州法官們主張，州長此舉已超過其法

熱門新聞

懲罰中國？川普：有很多事情可做包括全面切斷關係

差一題就能抱走3千萬！退休醫上益智節目 棄權嚇壞主持人

川普匯率立場大迴轉：強勢美元「了不起」

路透：台積電今宣布120億美元赴美設廠 選定亞利桑那州

川普出現大迴轉 改口挺強勢美元

川普：我現在不想跟習近平講話 我們是可以切斷關係的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。