飛沫傳毒眼睛中招 病毒在密閉室內可停留14分鐘

「國家科學院院刊」(PNAS)14日發表最新研究指出，新冠帶原者講話時散播的飛沫，極可能把病毒傳染給他人，正因如此，保持社交距離、戴口罩，對防止疫情擴散相當重要；而更驚人的是一位研究新冠傳染的病毒學家雖戴口罩、手套等，依然受感染，據他判斷起因是眼球接觸到帶病毒飛沫。

「市場觀察」(Market Watch)網站報導，PNAS發表的最新研究成果經由同儕檢驗，文中指出新實驗的觀察，證實「在密閉環境裡正常談話，都有可觀的機率讓病毒經由飛沫散播開來。」

研究發現，未有病徵但感染新冠病毒者講話產出的飛沫，愈來愈被視為疾病傳播的可能模式；高敏感度雷射光散播式觀察已顯露：高聲談話每一秒，都可釋出數以千計的口腔體液飛沫。

學者們寫道，在密閉、空氣靜止的環境裡，飛沫要8到14分鐘才告脫水消失；學界很早便認定，如冠狀病毒的呼吸道類病毒，可經由咳嗽或打噴嚏的飛沫而傳染，但學界較不確定正常談話也產出數以千計的口腔飛沫；而新冠患者，包括未有症狀者，其口腔飛沫經查出都含有大量的新冠病毒。

另一方面，國家廣播公司新聞網(NBC News)14日也報導，供稿給該電視台的病毒學家費爾(Joseph Fair)表示，儘管自己很健康，又配戴防護用具，仍感染新冠病毒而住院，他相信自己會被感染，是搭乘擁擠的客機航班，透過眼睛而感染到病毒。

費爾現年42歲，專攻病毒學及流行病學，已研究過全球多起疫病的爆發。他這次新冠發病，是因三天前搭機回紐奧良自己住家。

費爾躺在醫院病床向「今日」(TODAY)節目表示，自己戴了口罩、手套、固定潔手，但在班機上他沒戴護目鏡，顯然病毒還是能由眼睛入侵。

費爾表示，目前已知新冠有三種傳染管道，但大家往往只留心口部、鼻部這兩種最常見的管道，而沒多注意透過眼球；現在他曉得，飛沫掉落在眼珠一樣能傳染。

他描述自己搭的航班「擠得像沙丁魚罐頭」，「本能上我應能避開，可惜沒有。」