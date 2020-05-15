忍了一天還是開砲 川普： 無法接受佛奇的開學警告

美國首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)在參院聽證會上警告學校沒有做好開學的準備後，川普總統隱忍一天，13日終於開砲，呼籲全國州長盡快重新開學，並指佛奇提醒不應過早開學的警告，「讓人無法接受。」

川普14日也擬出比許多衛生官員更早的時間表，預期今年年底就會出現新冠肺炎疫苗，而且他擬動員軍隊同步協助分派疫苗。

川普14日接受福斯商業頻道(Fox Business)訪問時預期，美國可望在2020年底出現新冠肺炎的疫苗；他說：「我認為我們今年年底會拿到疫苗，我認為幾乎會同步派送疫苗，因為我們準備動員軍隊。」

「我們將動員國軍與其他軍力，但我們動員國軍的前提是我們有疫苗。」川普說，分送疫苗是項大工程，而且必須盡快分送給很多民眾，「除非你先動員並做好準備，否則沒辦法長期分送疫苗，因此我們現在就開始籌備。」

川普提出的樂觀時間表跟許多專家看法迥異，美國國家過敏和傳染病研究院院長佛奇認為至少需要12到18個月疫苗才會問世。

佛奇12日到參院委員會作證表示：「我們無法完全了解此病毒，還是謹慎為上，尤其此事涉及孩童之時。」他一度告訴委員會，若認為「有治療方式或疫苗就能加速學生在秋季學期重新返校，那麼此想法未免有點太過了。」

佛奇作證時警告，若地方太快放寬居家避疫令恐「將時鐘回撥」，可能再次見到疫情爆發。

再嗆佛奇：在校染疫風險像上學發生意外

川普13日與科羅拉多州長波利斯(Jared Polis)與北達科他州長柏根(Doug Burgum)開會時表示，佛奇認為現在過早重新開學的說法「讓人無法接受」，川普也重複聯邦參議員保羅(Rand Paul，肯塔基州)的論點，稱孩童基本上對新冠肺炎免疫。

川普認為孩童在校染疫的風險就像是上學途中發生意外的風險，「你可能搭車上學然後可能遭逢不幸。」

川普還說，佛奇想要「面面俱到」，暗示他對於佛奇感到不耐；川普在白宮告訴記者：「我認為他們應該全面開學。」他也說：「我國必須復工而且要盡快復工，如果學校關閉，我不認為國家算恢復。」