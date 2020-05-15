白宮傳準備簽署行政命令 要求特定必要藥品在國內生產
消息人士透露，白宮正準備簽署行政命令，要求特定必要藥品（essential drugs）在國內生產。
CNBC報導，白宮最快16日公布這項命令。消息人士表示，檢討這項命令的適用期限為90天，也說華府正為國安領域的一系列產業供應鏈付出努力，包括藥物、醫療用品、半導體及國防設裝備。
美國食品藥物管理局（FDA）藥物評估和研究中心主任伍德考克先前在國會證詞中表示，為美國供應藥物原料的生產商高達72%是設在美國海外，包括13%位於中國大陸。
目前仍不清楚這項行政命令與白宮貿易顧問納瓦羅爭取的是否相同。納瓦羅先前希望白宮簽署行政命令，降低美國對外國製藥的依賴。
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