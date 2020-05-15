白宮傳準備簽署行政命令 要求特定必要藥品在國內生產

美國總統川普13日宣布，把禁止美國企業採用有國安之虞產品的行政命令延長一年，形同禁止企業採用華為與中興通訊等大陸業者的電信設備更長一段時間。不過，美國商務部可望延長預定15日到期的臨時許可證，允許美國企業繼續和華為維持商業往來。

2020-05-14 23:44