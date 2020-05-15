美國祖母容許19歲前女婿強姦一歲孫女 全程直播放上色情網頁

美國阿拉巴馬州（Alabama）爆出一宗令人惻目的性侵案，一名19歲男子被指控性侵一名1歲女嬰，更可怕的是其祖母竟默許事件，更在色情網站上直播過程，兩人其後因製造兒童色情品等控罪被捕。

警方接獲報案，表示41歲的祖母麗莎（Lisa Williamson）讓其前女婿、19歲年輕男子史蒂芬（Steven Anthony Jackson）性侵只有1歲大的孫女，更在色情網站上直播過程，讓色情網站的付費會員線上觀看。

警方於是在5月6日和7日採取行動，搜查他們的住所，並將他們拘捕，當地警長赫爾姆斯（Tony Helms）表示對案件感到震驚，想不到如此邪惡行為存在於世上，子孫應該都是珍貴的，但現在「應該保護他們的人就是造成問題的人，這是極壞的行徑」。

麗莎面臨對12歲以下兒童進行性虐待和散佈淫穢色情物品罪。史蒂芬則被控以一級強姦和生產兒童色情製品罪。

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文章授權轉載自《香港01》