川普：現在不想跟習近平說話 更威脅切斷整個關係

美國總統川普表示，目前沒興趣與中國大陸國家主席習近平對話，甚至暗示可能切斷與中國這個世界第二大經濟體的關係，這顯示美中關係因新冠肺炎疫情議題進一步惡化。

川普14日在福斯財經網廣播節目中接受訪談時表示，對中國大陸未能抑制新冠肺炎疫情感到失望，認為疫情讓美中在1月簽署的貿易協議蒙上陰影，他先前自誇這項協議是一項重大政績。

川普說：「他們千不該、萬不該允許這件事（指疫情）發生，我簽署這麼了不起的貿易協議，但我對這項協議的感覺已經變了。我們簽署協議的墨水都還沒乾，這場瘟疫就來了，對我而言，感覺變了。」

川普也遷怒習近平，他先前再三強調習近平是一名好的領導人，「我現在完全不想跟他說話」。

川普也對共和黨參議員的提議發表看法，也就是停止發放簽證給申請就讀與國安領域有關的中國留學生，例如量子運算和人工智慧（AI）。

川普說：「我們可以採取很多措施，我們有能力做這些事，我們還能切斷整個的關係。」

川普表示，「如果我們現在這麼做，會發生什麼事？我們馬上能省下5,000億美元」，他指的是美國每年估計對中國大陸的進口額，川普常認為這是美國損失的錢。