美元升至三周高點 因川普轉而支持強勢美元

美元14日升至三周高點，反映美國總統川普表示他支持「強勢美元」，一改過去一貫堅持弱勢美元的立場。

美元指數14日上漲0.22%至100.46，盤中稍早觸及三周高點的100.56。

美元兌日圓升值0.2%，報1美元兌107.25日圓。

美元兌歐元升值0.12%，報1.0805美元兌1歐元。

儘管數據顯示，美國上周又有約300萬人首次申請失業救濟金，是與新冠疫情相關的第二波裁員潮襲來的證據，但美元依舊保持漲勢。

在美國總統川普表示支持強勢美元、並且正在關注在美國上市但不遵守美國會計準則的中國公司之後，交易員們湧向美元。

日圓和瑞郎兌美元均走軟，兌歐元持平，美股當日上漲，凸顯美元買盤並非更廣泛避險操作的一部分。

Action Economics分析師表示：「美元無視顯示請領失業金人數高於預期和進口物價大 幅下降的數據，儘管華爾街股市在數據發布後應聲走低，隨後又回升。」

分析師表示：「大西洋兩岸的經濟基本面依然黯淡，市場繼續關注數據。總體來看，走 勢仍在最近的交投區間內，在對經濟重啟有更清晰的看法之前，預計會有更多相同走勢。」

英鎊匯率在盤中重挫至1.22美元下方，為五周多來首見，周三數據顯示，隨著新冠病毒危機加劇，英國3月經濟創紀錄萎縮5.8%。英鎊後來有所回升，盤尾僅貶值0.06%，報1.222美元。