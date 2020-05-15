油價周四飆漲布蘭特原油站上30美元 黃金繼續走高

國際石油價格周四（14日）飆升至五個多星期以來高點，布蘭特原油大漲6.65%，站上每桶30美元；西德州原油也大漲8.98%，突破27美元。紐約黃金現貨價格亦上揚到近三周高點，上漲0.82%，報每英兩1,730.30美元。

油價大幅上漲主要因為有跡象顯示需求回升，且OPEC及其盟國正在削減原油出口；國際能源署預測今年下半年的全球石油庫存可望減少。布蘭特原油7月期貨上漲1.94美元，收在每桶31.13美元；紐約西德州中級原油6月交割期貨上漲2.27美元，報每桶27.56美元。

金價周四連續第三天繼續走高，原因在美國首次申領失業救濟人數的經濟數字不佳，市場也擔心美國總統川普與中國大陸的貿易關係再生緊張，避險氣氛依舊濃厚。

根據Petro-Logistics的資料，本月前14天，OPEC+的原油日出口量減少596萬桶。Commodity Research Group的資深合夥人Andrew Lebow表示，OPEC+出口下降顯示他們在遵守減產協議，為市場帶來「更具建設性的情境」。RS Energy Group首席經濟學家Judith Dwarkin說，國際油市認為「最黑暗的日子已經過去」的樂觀情緒，現在略微增強。