美股道瓊開低走高收漲377點 多項多空因素拉鋸交戰

美國股市14日開低走高、震盪回升，道瓊指數終場上漲超過377點，投資人在經濟復甦展望、美國總統川普關於美中貿易的談話，以及疫情發展等多空因素間進行權衡。

道瓊工業指數14日收盤上漲377.37點，漲幅1.62%，至23,625.34點；標普500指數上漲32.5點，漲幅1.15%，至2,852.5點；那斯達克指數上漲80.55點，漲幅0.91%，至8,943.72點。

儘管美股三大指數終場收高，但盤中多數時間呈現拉鋸走勢，反映投資人權衡多州經濟重啟、政府推出額外刺激措施的可能性、貿易戰隱憂升溫、以及經濟數據不佳等多項多空因素。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示：「那些帶動市場上漲的人相信，我們將在合理的時間內看到疫苗問世，經濟不會完全崩潰，失業率不會再大幅飆升。」「在市場下跌的日子裡，唱反調的人主導走勢，當市場反彈時，更樂觀的投資人看到機會。」

利空消息包括，美國上周首次申領失業金人數為298萬，高於預期，連續第八周居高不下，過去七周來累計請領失業金人數突破3,600萬人。此外，川普表示目前不想與習近平會談，並考慮切斷這個全球最大的雙邊貿易關係。

利多消息則有，威斯康辛州最高法院的裁決推翻州長的居家令，這讓人們燃起了希望，認為強制限制措施可以盡早解除。此外，白宮發言人表示，川普對推出另一項刺激法案持開放態度，但不會簽署眾議院民主黨人提出的法案。

標普500指數11個主要類股中，除必需消費品股外，其餘類股均收高，金融股和能源股漲幅最大。

隨著標普500指數盤中邁向3月20日以來最大周跌幅之際，一些投資人逢低入場，推動大盤反彈。

Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley表示：「今天又有壞消息，申領失業金人數居高不下」，不過，「過去兩個月，每當出現這樣的回檔，市場都會反彈，投資人不想過於激進地做空」。