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懲罰中國？ 川普：有很多事情可做包括全面切斷關係

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美中關係隨著新冠肺炎疫情變得緊張，美國總統川普14日接受福斯商業電視台專訪時說，「我們有很多事情可以做，包括全面切斷與中國大陸的關係，若這樣麼做，可讓我們省下5000億美元」。

節目主持人巴蒂羅摩（Maria Bartiromo）詢問川普，近日是否與中國大陸國家主席習近平通話，川普說，他和習近平關係良好，但現在，他不想跟習近平通話。

巴蒂羅摩提及，聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）建議限縮與中國大陸的交流，例如縮減中國大陸留學生的簽證。

川普說，手上有很多選項，包括美國可以全面切斷與中國大陸的關係，還說，若這樣做可讓美國省下5000億美元。

川普表示，他並非只針對中國大陸，且他也這樣主張好幾年了，中國大陸不是唯一一個占美國便宜的國家；他提到北大西洋公約組織（NATO），美國付出了數千億美元維持歐洲的安全，但歐洲國家在貿易上占美國便宜。

2018年起，川普多次私下揚言要讓美國退出NATO，後來雖未真的全面退出，但美國在2019年確定，縮減給北約的預算規模，美國政府分攤比率從22%降至16%，與德國持平。

川普14日在專訪中，重申對中國大陸的不滿，且行政機關一直在盤點如何對中國大陸究責與懲罰的相關手段，行政部門11日宣布，削減美國聯邦退休基金投資中國大陸股票的比率。

川普 習近平

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