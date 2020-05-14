川普：我現在不想跟習近平講話 我們是可以切斷關係的

美國總統川普14日語出驚人表示，對中國大陸處理新冠肺炎疫情的表現非常失望，「我現在沒有心情和習說話」，還說切斷關係也沒什麼。

川普接受福斯新聞訪問時說：「我（和習）的關係很好，只是...現在我不想和他講話。」他也表示：「我們有很多事要做，我們是可以做事的，我們可以切斷整個關係。如果你做了，會發生什麼事？切斷關係會讓你省下5000億美元。」

川普也再度指控「病毒來自中國大陸，他們沒有阻止。」