川普：我現在不想跟習近平講話 我們是可以切斷關係的
美國總統川普14日語出驚人表示，對中國大陸處理新冠肺炎疫情的表現非常失望，「我現在沒有心情和習說話」，還說切斷關係也沒什麼。
川普接受福斯新聞訪問時說：「我（和習）的關係很好，只是...現在我不想和他講話。」他也表示：「我們有很多事要做，我們是可以做事的，我們可以切斷整個關係。如果你做了，會發生什麼事？切斷關係會讓你省下5000億美元。」
川普也再度指控「病毒來自中國大陸，他們沒有阻止。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言