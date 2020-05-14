川普匯率立場大迴轉：強勢美元「了不起」

美國總統川普一貫堅持的「弱勢美元」政策出現大迴轉；他14日接受電視訪問時再度語出驚人，表示他支持「強勢美元」，也帶動美元匯率指數再升0.3%，報100.47，創3周來高點。

川普表示，「現在是擁有強勢美元的大好時機。人人都想介入美元，因為我們維持美元強勢。我使美元維持強勢」。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾13日發表談話時，曾拒絕以負利率來刺激經濟復甦，使美元指數升破100大關，而川普的「強勢美元」談話使美元更上層樓。

川普表示，他對於美元匯率變化，「兩種方向都能安之若素」，而現在他支持強勢美元。

他說，「從貿易的立場，（強勢美元）將更加艱辛。但從國家及通膨的觀點來看，若沒有通膨，就不會有問題。現在強勢美元很好；現有擁有強勢美元是件了不起的事」。

川普之前曾呼籲Fed實施負利率，以抑制美元升值，並維持美國的出口競爭力；現在以通膨為由支持強勢美元，但目前美國需求卻明顯偏低。