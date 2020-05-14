拜登缺進步派支持 民主黨整合困難

美國前副總統拜登幾乎篤定代表民主黨參選，但黨內進步派、中間選民和年輕人的支持程度堪憂！民調專家格林伯格表示，年輕人較傾向自由派和左派，尤其是已退選的桑德斯，問題不是他們會選擇投川普或拜登，而是「願不願意站出來投票」。

盼吸引中間選民

根據《半島電視台》報導，拜登3月9日在底特律的一場演說中，遭到多位民眾的抗議，一位民眾舉著「北美自由貿易協議（拜登支持）讓我們失去工作」的標語，其他人則高喊拜登滾蛋，當時拜登喃喃自語：「桑德斯的兄弟來了。」暗示抗議民眾是桑德斯的支持者。而這起事件僅是民主黨內進步派和溫和派矛盾的冰山一角。

民主黨內的進步派以初選失利的桑德斯和華倫為首，支持對抗氣候變遷的《綠色新政》、全民健保和大學免學費等政策，而溫和派的布塔朱吉、克羅布徹等人，在拜登獲得南加州初選的大勝之後，相繼宣布退選，在超級星期二之後，拜登因而順勢成為黨內最有希望對抗川普的人選。

拜登支持者坎納認為，比起進步派，拜登可以獲得不少中間選民的支持。然而，進步派的選民格林指出，溫和派以為派一位立場中庸的人便能夠吸引到中間選民是大錯特錯，許多中間選民覺得整個政經體制太腐敗，以至於不願支持兩黨。抗全球暖化的「日出運動」成員哈丁也直言，拜登承諾將帶領美國回到「常態」，這對年輕人毫無吸引力。

拜登支持者高齡化

《國土報》指出，拜登獲得65歲以上選民的壓倒性支持（2016年大多投給川普），但35歲下的支持度堪憂，而年輕人大多偏向民主黨，尤其是已經退選的桑德斯。資深民調專家格林伯格表示，年輕人較傾向自由派和左派，問題不是他們會在川普和拜登中選擇誰，而是「願不願意站出來投票」。

對於進步派支持者而言，拜登未與金權政治劃清界線也是一大問題。桑德斯的競選總幹事沙基爾指出，美國政治的最大分歧點在於金錢，所謂「溫和派」其實就是仰賴企業捐款的政客，為了不得罪企業而選擇採取中庸的立場，反觀桑德斯則是以小額捐款取代鉅額的企業捐款，較可擺脫企業的左右。

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