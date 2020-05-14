美國防部解密報告 揭露海軍軍機遇不明空中現象

美國國防部公布報告，揭露海軍軍機遭遇「不明空中現象」相關細節。五角大廈4月底解密釋出3段影片，引發熱議，報告曝光後，可一窺美軍如何看待這些不明飛行物（UFO）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一份描述2014年3月26日事件的報告寫道，「這個不明飛行物的體積似乎不大，大概只有一個行李箱大小，外觀為銀色」。

根據報告，在那次事件中，一架海軍F/A-18戰鬥機從「距離那個物體不到1000英尺（約304公尺）的地方經過，但無法辨識那是何種飛行物」。報告還說，美國海軍飛行員「試圖與飛行物重新取得視覺接觸，但未成功」。

美國有線電視新聞網13日取得海軍安全中心的文件，這些檔案先前被標註為「僅供官方使用」。在此之前，美國海軍飛行員拍到不明飛行物體的影片，後來被一家私人企業披露後，五角大廈4月底正式釋出這3段短片。

最初是汽車新聞和軍事消息網站Drive透過資訊自由法（Freedom of Information Act），要求取得並公布這些文件。

影片畫面顯示，紅外線攝影機拍到疑為不明飛行物的物體快速移動，其中兩段影片揭露海軍飛行員對它的移動速度感到震驚，有一人推測它可能是無人機。

最新公布的報告似乎贊同這項說法，報告說，許多不明飛行物被稱作是「無人航空系統」（UAS），這是五角大樓對無人機的正式名稱。

根據報告描述2013年11月發生的事件，一名海軍F/A-18飛行員目擊「一架小型飛行器，翼展約5英尺，顏色為白色，沒有其他可辨識的特徵」。

報告說：「由於尺寸過於微小，因而將這架飛行器認定為無人機。」

根據報告，發生在2013年6月27日的另一起事件中，「飛行物呈白色，大小和形狀與無人機或飛彈差不多」。

但報告說，即便上述飛行物被初步認定是無人機，，軍方無法確定操作者是何方神聖，這對美國海軍的訓練安全可說是一大挑戰。

報告說，從很多方面來看，「無人機帶來的威脅比有人駕駛的飛機來得大，因為它們通常難以用視覺辨識，也比較難透過雷達偵測」。

報導還說，這些無人機也可能是中國或俄羅斯操作，企圖蒐集美軍軍事行動情資。