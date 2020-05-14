難防欺詐、濫用 聯邦加強監督3兆元紓困經費

國會為因應疫情造成的經濟損失，投入近3兆元紓困計畫；政府現在要出面監督經費用途。

巨額聯邦紓困金製造欺詐和濫用的機會；正值第五套援助案研議之際，議員、督察長和檢察官決定對已簽署的四項紓困案款項進行審查。

初期將把審查重點擺在「薪資保護貸款計畫」(PPP)，這是國會3月制訂、4月補充的6600億元小企業貸款計畫，企業只要把錢用來維持工資，便可免還由小企業管理局管理的貸款。

小企業管理署(SBA)督察長韋爾(Hannibal Ware)4月份警告，迅速撥付救濟金可能助長欺詐；政府提供擔保，貸方可能因急於釋放資金而不仔細審查借款人。

韋爾寫給麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)和紐約州國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velzquez)的信中提到，他的辦公室已針對數十起與PPP相關的欺詐展開調查。

司法部也在處理與小企業計畫有關的案件。上週，羅德島州有一宗聯邦刑事抱怨，指控兩名男子謊稱有雇員而申請小企業援助。檢察官預計還會有企圖欺詐的類似指控，司法部已展開其他調查。

專家預估，隨著人們申領失業金，身分竊盜將繼續增加；此外，由於供應鏈中斷，可能迫使企業向訂價過高或販賣詐欺產品的供應商進貨。

政府問責辦公室已建立欺詐舉報系統，法庭審計和調查服務團隊調查主任阿普(J. Howard Arp)說，辦公室已多次轉介個案給執法和監管機構。

除了欺詐，政府和立法人士也質疑某些公司是否有資格獲小企業貸款，包括紐約漢保業者Shake Shack 在內的幾家大公司經公眾批評後已允諾歸還貸款，最近，民主黨在眾院新成立的精選委員會也呼籲五家公開交易公司歸還所得援助，但共和黨人士譴責這項要求。

這個精選委員會只是幾個新的監督機構之一。

川普總統上個月徹換國防部代理督察長範恩(Glenn Fine)，讓他不再擔任疫情應變責任委員會(PRAC)負責人；該委員會負責在政府實施紓困案時監督是否濫用。

國會監督委員會由五人組成，負責追分配給財政部長、用以支持美聯儲貸款措施等的5000億元，仍沒有主席；該小組上週未依第一個截止日期公布報告，某些監督者震驚。

參院銀行委員會周二提名米勒(Brian Miller)擔任疫情復甦特別督察長(SIGPR)，是另一個監督財政部和聯準會5000億元資金使用情況的新職位。假如米勒任命案確定，可能很慢才讓辦公室啟動，該辦公室必須透過傳統聯邦招聘流程徵才。