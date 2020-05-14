快訊

勞保年改沒下文 勞團：完全執政沒道理拖下去

預備振興 龔明鑫接國發會、黃天牧升金管會主委

紓困不及、紛紛倒閉…美經濟不再由「小企業」定義

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合13日電
新冠疫情衝擊，各州紛紛提供免費民生食物用品。圖為德州達拉斯食物發放站。 美聯社
新冠疫情衝擊，各州紛紛提供免費民生食物用品。圖為德州達拉斯食物發放站。 美聯社

新冠肺炎威脅全美小企業， 儘管國會批准歷史性的7000億元企業紓困貸款，但小企業難借到錢，就算借到錢，「薪資保護貸款計畫」(PPP)也有諸多限制；小企業湧現倒閉潮，恐進一步削弱其在美國經濟中的地位，疫情後恐難以恢復。

白宮與國會的紓困計畫中，將搶救小企業列為要點。但經濟學者估計，3月疫情爆發至今，已有逾10萬家小企業永久關閉；5月最新調查數據顯示，美國至少有2%小企業消失。分析師認為，這只是經濟大蕭條(Great Depression)以來小企業最慘倒閉潮的開端。

結果就是小企業與大企業的權力與工作機會逐漸失衡，大企業有更多準備金，而且可幾乎免利率借到更多錢。追蹤破產趨勢的「新世代研究」(New Generation Research)執行長哈蒙德(James Hammond)表示：「我們將見到業界人士畢生沒見過的破產活動。這會衝擊每一個人，但對於沒有很多預備金的小企業尤其嚴重。」

全國3000萬家小企業中，目前僅有420萬家收到聯邦小企業管理署(SBA)的緊急貸款。

在1980年代和1990年代，小企業雇用逾半美國勞工，到了2017年僅剩下47%，而這波疫情似乎再次縮減該比例。

小企業倒閉往往會對社區產生連鎖反應，尤其是商店和餐廳稀少的區域；小企業主往往互相依賴，這表示一旦部分小店家永久關閉，可能促使更多小企業跟著倒閉。維權團體全國大街中心(National Main Street Center)表示，小企業能幫助社區維持認同感與地方感。

小企業透過地方銀行申請PPP，但是有些企業主認為申請流程又慢，而且貸款僅夠約兩個月的開銷。

美國商會政策長布萊德利(Neil Bradley)呼籲國會擬定特別「過渡計畫」，協助無法即時全面復工的產業，但國會與白宮下一階段的紓困方案仍停滯不前。

對小企業主來說，PPP有兩大問題，一為支付員工薪資後，剩餘款項剛好打平或不夠其他營業成本；二則是有時間限制，企業收到款項後必須即刻使用。小企業主認為等到夏季更多客人時，這筆錢會更有用，他們也呼籲政府容許更高彈性使用貸款。

疫情 薪資

延伸閱讀

美研究指一款病毒檢測漏篩恐近半 白宮也在用

美國18州長聯合要求國會 調查中國大陸

鮑爾警告經濟恐陷持久衰退 籲國會白宮加把勁

日本39縣 預定解除緊急狀態

相關新聞

川普匯率立場大迴轉：強勢美元「了不起」

美國總統川普一貫堅持的「弱勢美元」政策出現大迴轉；他14日接受電視訪問時再度語出驚人，表示他支持「強勢美元」，也帶動美元...

影／好萊塢如何抗疫拍片 或可參考「愛情動作片」

「娛樂產業中，沒有人比我們更在乎疾病防治。」美國好萊塢影視業因新冠疫情大流行停擺，現正苦思安全復工之道；關於這點，情色影業可能早已掌握答案。

「失信選舉人」爭議 恐影響大選

最高法院大法官13日的口頭辯論電話會議線上直播，討論案件為可能影響2020年總統大選的選舉人票制度爭議。一些大法官擔憂，如果選舉人不依規定投下選舉人票，恐將讓大選結果整個翻盤，導致混亂局面。

拜登缺進步派支持 民主黨整合困難

美國前副總統拜登幾乎篤定代表民主黨參選，但黨內進步派、中間選民和年輕人的支持程度堪憂！民調專家格林伯格表示，年輕人較傾向自由派和左派，尤其是已退選的桑德斯，問題不是他們會選擇投川普或拜登，而是「願不願意站出來投票」。

美再生能源發電量 今年超越燃煤

紐約時報報導，官方的新預測顯示，美國今年可望首次出現再生能源發電量超過燃煤發電現象，部分原因是新冠肺炎疫情推動，這對因應氣候變遷有深遠影響。

疫情+追稅！首季近3000人棄美國籍 大增10倍

2020年第一季近3000人放棄美國公民身分， 比前一季驟增1015%，也遠高於2019年全年總數；會計界人士認為，美國政府追稅太過積極，是一大原因，再加上新冠病毒大流行，促使更多海外美國人終於找到時間，提早申請放棄公民。

紓困不及、紛紛倒閉…美經濟不再由「小企業」定義

新冠肺炎威脅全美小企業， 儘管國會批准歷史性的7000億元企業紓困貸款，但小企業難借到錢，就算借到錢，「薪資保護貸款計畫」(PPP)也有諸多限制；小企業湧現倒閉潮，恐進一步削弱其在美國經濟中的地位，疫情後恐難以恢復。

難防欺詐、濫用 聯邦加強監督3兆元紓困經費

國會為因應疫情造成的經濟損失，投入近3兆元紓困計畫；政府現在要出面監督經費用途。

難觸及選民 白登被諷「躲在地下室」

前副總統、民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)表示，因應新冠肺炎疫情，暫無計畫恢復親自到場的造勢活動，以挑戰完全在家推動線上競選活動；民主黨人擔心，白登無法觸及足夠選民，且宛如「從國際太空站傳訊回地球」。

不確定11月大選？庫許納忙改口

川普總統女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)12日對「時代」雜誌(Time)暗示，受新冠肺炎疫情影響，總統大選能否如期在11月舉行有一些不確定性，也談及他在此一決策中扮演角色；他的言論隨即引發爭議，數小時後，他發聲明澄清，稱並不知道也未參與有關大選改期的任何「討論」。

狠心母對14歲養子拴狗鍊、鐵鉗拔牙 「頭髮顏色」竟是虐待原因

美國一名女子近期遭指控多次虐待其14歲養子，包括：用鐵鉗拔牙、拴狗鍊、球棍毆打等行為，這位女子甚至不讓養子上學，避免他人發現他被虐待，事後養子向警方透露一連串虐待過程，才使事件曝光，警長也表示這是相當糟糕的事，這位母親有3位領養的小孩，但只因為這位養子是紅髮而特別對他實行虐待。

美國18州長聯合要求國會 調查中國大陸

美國18州檢察長9日聯合致函給參眾兩院，要求舉行聽證會，調查中國大陸政府在疫情爆發過程中採取的種種欺騙手段。

熱門新聞

鮑爾悲觀言論嚇壞投資人 美股連2天下挫、道瓊大跌516點

特斯拉新車上路突然方向盤彈飛！車廠：抱歉忘鎖螺絲

川普延長行政命令1年 續封殺華為等中企

巴菲特又賣金融股！波克夏本周賣這家銀行50萬股

美股道瓊重摔逾500點　鮑爾警告經濟展望不妙

國際油價再跌入負值？美國CFTC罕見示警

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。