紓困不及、紛紛倒閉…美經濟不再由「小企業」定義

新冠肺炎威脅全美小企業， 儘管國會批准歷史性的7000億元企業紓困貸款，但小企業難借到錢，就算借到錢，「薪資保護貸款計畫」(PPP)也有諸多限制；小企業湧現倒閉潮，恐進一步削弱其在美國經濟中的地位，疫情後恐難以恢復。

白宮與國會的紓困計畫中，將搶救小企業列為要點。但經濟學者估計，3月疫情爆發至今，已有逾10萬家小企業永久關閉；5月最新調查數據顯示，美國至少有2%小企業消失。分析師認為，這只是經濟大蕭條(Great Depression)以來小企業最慘倒閉潮的開端。

結果就是小企業與大企業的權力與工作機會逐漸失衡，大企業有更多準備金，而且可幾乎免利率借到更多錢。追蹤破產趨勢的「新世代研究」(New Generation Research)執行長哈蒙德(James Hammond)表示：「我們將見到業界人士畢生沒見過的破產活動。這會衝擊每一個人，但對於沒有很多預備金的小企業尤其嚴重。」

全國3000萬家小企業中，目前僅有420萬家收到聯邦小企業管理署(SBA)的緊急貸款。

在1980年代和1990年代，小企業雇用逾半美國勞工，到了2017年僅剩下47%，而這波疫情似乎再次縮減該比例。

小企業倒閉往往會對社區產生連鎖反應，尤其是商店和餐廳稀少的區域；小企業主往往互相依賴，這表示一旦部分小店家永久關閉，可能促使更多小企業跟著倒閉。維權團體全國大街中心(National Main Street Center)表示，小企業能幫助社區維持認同感與地方感。

小企業透過地方銀行申請PPP，但是有些企業主認為申請流程又慢，而且貸款僅夠約兩個月的開銷。

美國商會政策長布萊德利(Neil Bradley)呼籲國會擬定特別「過渡計畫」，協助無法即時全面復工的產業，但國會與白宮下一階段的紓困方案仍停滯不前。

對小企業主來說，PPP有兩大問題，一為支付員工薪資後，剩餘款項剛好打平或不夠其他營業成本；二則是有時間限制，企業收到款項後必須即刻使用。小企業主認為等到夏季更多客人時，這筆錢會更有用，他們也呼籲政府容許更高彈性使用貸款。