不確定11月大選？庫許納忙改口

川普總統女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)12日對「時代」雜誌(Time)暗示，受新冠肺炎疫情影響，總統大選能否如期在11月舉行有一些不確定性，也談及他在此一決策中扮演角色；他的言論隨即引發爭議，數小時後，他發聲明澄清，稱並不知道也未參與有關大選改期的任何「討論」。

無論川普總統或庫許納，都不具備得以改變大選時間的法律職權；庫許納這番說詞讓人質疑他是否熟悉大選相關法律和憲法。

聯邦成文法規定，選舉日在11月第一個周一過後的第一個周二舉行。

無黨派的「國會研究處」(CRS)表示，「憲法未寫到行政機關的合憲角色」，「1845年以來，國會要求各州指定總統大選日期，必須在11月第一個周一過後的第一個周二，代表每州、每位選民投下大選票的日期」。

庫許納的上述暗示大選可能改期的說法招致批評，批評者包括前副總統、民主黨準總統提名人白登(Joe Biden)；白登早已因應疫情爆發，關切對手川普可能改變大選日程。

庫許納受訪時說，雖然不是他能決定，但他無法肯定地說，如果第二波新冠肺炎疫情在秋季爆發，大選能否在11月3日登場。

他說：「希望到了9月、10月、11月，我們做足篩檢並透過所有不同方法，避免疫情再度爆發而讓我們再次停擺；我真的相信，一旦美國開放，將很難再次封鎖避疫。」

庫許納的言論引起爭議，「永遠不要川普」(Never Trumper)活動發起人克里斯托(Bill Kristol)推文寫道：「庫許納的聲明顯然忽視憲法及法律，傲慢地認為能置喙選舉日期，令人咋舌，凸顯他從屬民主的全然無知。」

「全國有色人種權益促進會法律辯護與教育基金會」(NAACP LDF)主席謝莉林·伊菲爾(Sherrilyn Ifill)認同克里斯托，推文寫道：「光是問(庫許納)這個問題，就是對法律的褻瀆。」