難觸及選民 白登被諷「躲在地下室」

前副總統、民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)表示，因應新冠肺炎疫情，暫無計畫恢復親自到場的造勢活動，以挑戰完全在家推動線上競選活動；民主黨人擔心，白登無法觸及足夠選民，且宛如「從國際太空站傳訊回地球」。

距離選舉投票日不到半年，黨內領袖團結支持白登，多項民調顯示他有機會打敗爭取連任的川普總統，但白登尚未表現出他可帶領民主黨和國家訂定政治及政策議題的魄力。

「紐約時報」指出，白登在辯論時無法就新冠病毒或國家經濟萎縮提出有利論述，讓部分民主黨盟友、金主和前總統歐巴馬政府的官員擔心，他們希望白登在疫情影響的選戰期間更顯眼。

不過，白登很少與川普互槓，他最近處理泰拉‧李德( Tara Reade)指控性侵醜聞的回應，則讓部分進步派等黨內人士懷疑白登及其競選團隊的應變能力。

此外，白登決定在德拉瓦州威林頓市的家中避疫，透過遠端推行競選活動，與川普親赴造勢會場的做法大相逕庭，川普打算不顧公衛專家對遏止病毒擴散的建議，安排造勢旅行。

白登的決定讓許多民主黨黨內人士擔心，他的競選策略能觸及的選民不足。

部分民主黨及共和黨人嘲諷77歲的白登「躲在地下室」；對此，白登及其幕僚極力反駁，競選經理珍妮佛‧奧馬利‧狄隆(Jennifer O`Malley Dillon)對美聯社說：「選民不在乎白登在那裡錄影，他們在乎的是他說什麼，是否與選民產生連結。」

白登12日已與競選團隊評估相關情況，他在美國廣播公司(ABC)「早安美國」(GMA)節目中說：「我們遵守醫師提出的公衛指示卻挨罵，令人傻眼。」

奧馬利‧狄隆3月中起為白登競選陣營操盤，當時恰逢新冠肺炎而實施避疫禁令之初。

她最近增加數位和財務團隊成員，未來幾周則將公布搖擺州的領導團隊，但種種舉措仍無法避免白登競選團隊遭批評，提出質疑者包括前總統歐巴馬2008年競選團隊成員，懷疑白登的數位知識和能耐可否在疫情下贏得必要的全國通訊投票。

歐巴馬2008年的競選經理普洛夫(David Plouffe)和前顧問艾哲洛(David Axelrod)最近投書「紐時」，指白登家的攝影棚仿佛「太空人從國際太空站傳訊回地球」，鼓勵白登廣泛利用社群平台，如臉書(Facebook)、推特(Twitter)、Instagram甚至抖音(TikTok)，以及通訊軟體Snapchat。