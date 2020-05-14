「失信選舉人」爭議 恐影響大選

最高法院大法官13日的口頭辯論電話會議線上直播，討論案件為可能影響2020年總統大選的選舉人票制度爭議。一些大法官擔憂，如果選舉人不依規定投下選舉人票，恐將讓大選結果整個翻盤，導致混亂局面。

與其他國家不同，美國憲法規定總統大選採選舉人團制(Electoral College)，為一種間接選舉方式。各州的選舉人(electors)根據州民投票結果，代表該州投票選出總統。分別來自科羅拉多州、華盛頓州的訴訟裡，則出現了「失信選舉人」(faithless elector)，投票時並沒有完全遵守州內選民投票結果，而是憑個人意見投票。

2020年總統大選即將於11月3日舉行，大法官對於科州、華州分別出現的選舉人票糾紛展開口語辯論，備受矚目。在2016年總統大選期間，民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)雖然在科州、華州取得勝利，但這兩州都各自出現「失信選舉人」，並未根據制度規定把選舉人票投給柯林頓。

最高法院將裁定州政府是否有權對「失信選舉人」做出懲處，例如罰款或撤銷選舉人資格。在這兩起訴訟當中，代表選舉人的委任律師主張，憲法為選舉人提供了獨立裁量權，避免不適任的候選人當選。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)指出，如果選舉人可以任意投票，在選情緊繃的選舉當中，可能因此導致混亂局面，「根據合理推測，屬於敗選一方的政黨將因此展開大規模運作，企圖影響選舉人。」

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)對科州選舉人的委託律師說道，如果「失信選舉人」可以憑著個人意見投票，「那麼是不是可以突然宣布說，要把票投給『魔戒』(Lord of the Rings)角色佛羅多‧巴金斯(Frodo Baggins)呢？」