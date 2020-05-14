美國18州長聯合要求國會 調查中國大陸

美國18州檢察長9日聯合致函給參眾兩院，要求舉行聽證會，調查中國大陸政府在疫情爆發過程中採取的種種欺騙手段。

微軟國家廣播廣播網（MSNBC）13日報導，這次活動由美國南卡羅來納州檢察長威爾遜（Alan Wilson）發起，指中共一邊刻意隱瞞病毒的嚴重性，一邊擴大儲備個人醫療防護裝置；在WHO的協助下，中國大陸在過去半年中似乎有意誤導世界各國，不僅審查國內公衛官員的言論，掩蓋台灣對疫情的發聲，並向西方世界輸出虛假訊息。

「這段期間以來，新冠肺炎對美國造成浩劫，我們必須追究中國大陸政府的責任。」聯名信中提到，數以萬計的性命染疫而亡，數百萬人因此失業，大小企業倒閉，州政府未來幾年內還要應對經濟復甦的難題。

美國密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）上月21日狀告中國大陸後，MSNBC報導，聯邦法案已收到至少7件訴訟案，威爾遜表示，其他人也正在考慮提告，並指，國會聽證對於美國了解病毒起源，與中國大陸在疫情過程中扮演的角色至關重要。

MSNBC報導，這封聯名信只有共和黨籍的檢察長連署，未見民主黨。