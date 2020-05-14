狠心母對14歲養子拴狗鍊、鐵鉗拔牙 「頭髮顏色」竟是虐待原因

美國一名女子近期遭指控多次虐待其14歲養子，包括：用鐵鉗拔牙、拴狗鍊、球棍毆打等行為，這位女子甚至不讓養子上學，避免他人發現他被虐待，事後養子向警方透露一連串虐待過程，才使事件曝光，警長也表示這是相當糟糕的事，這位母親有3位領養的小孩，但只因為這位養子是紅髮而特別對他實行虐待。

根據英國「每日郵報」報導，這位47歲的女子名叫海勒（Patricia Hyler），她被人指控長期虐待其14歲養子，報導指出海勒在美國佛羅里達州一所殘疾學校擔任老師，也曾擔任過教堂秘書，她與丈夫收養了4名小孩，而這些小孩都曾受到虐待，不過其中一位14歲少年受虐情形遠比其他人來得嚴重。

當地警長約翰遜（Bob Johnson）表示海勒對這位少年有特殊的興趣，她曾當著其他孩子面前說自己不喜歡少年的紅髮，海勒時常用球棒毆打少年，不讓他洗澡，並讓他赤裸地躺在後院，甚至用狗鍊拴住少年，規定他只能在骯髒的廚房睡覺，而海勒只要發現少年偷偷吃東西就會懲罰他，並從他的嘴裡拿走食物。

約翰遜表示這位少年有長達2年的時間沒有去學校上學，只因為海勒怕虐待的事情會曝光，約翰遜說到自己看過許多案件，但這起案件相當糟糕，報導指出除了少年出面向警方說明之外，其餘有2位孩童也陳述了相關事件，目前海勒因涉嫌嚴重虐童而被關押在聖羅莎監獄。