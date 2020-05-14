川普施壓 美退休儲蓄投資委員會無限期延後投資陸企

在白宮壓力下，負責監督美國聯邦政府員工規模達數千億美元退休基金投資的聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）周三（13日）宣布，無限期延後投資中國企業。

FRTIB發表聲明解釋，延後的理由包括新冠肺炎疫情造成「大不相同的經濟環境」，以及委員會裡有新提名的成員。

FRTIB監督美國聯邦公務員和軍方成員的退休儲蓄基金「個人儲蓄計畫」 （TSP），裡面有一檔規模達400億美元的國際基金，預定今年起開始追蹤MSCI明晟所有國家（除美國外）可投資市場指數（MSCI All Country World ex-U.S.A. Investable Market Index），而這支指數的成分股包括正被華府審查的中國公司。

管理人員幾天前接獲川普政府通知，要求暫停將400億美元國際基金轉至追蹤MSCI明晟所有國家（除美國外）可投資市場指數的所有步驟，目前已經凍結計畫。

這項決定代表華府對中鷹派的勝利，他們利用對疫情起源的爭執，讓美中關係持續惡化，推動對中國採取強硬舉措。

FRTIB早於2017年就決定於2020年下半年轉移資金進行投資。