美國囚犯共用水瓶和聞口罩 故意感染新冠肺炎盼獲釋

美國洛杉磯一所監獄的新冠肺炎（COVID-19）感染病例突增，警長比利亞努埃瓦（Alex Villanueva）5月11日宣佈相關調查結果。原因是關押在同一區域的囚犯共享水和口罩，試圖感染新冠肺炎早日出獄。

美聯社5月12日報導，加州洛杉磯卡斯泰克（Castaic）北縣懲教所的囚犯試圖故意感染新冠肺炎，這導致該監獄有30人確診。

截至4月中旬，該監獄並沒有發現新增病例，但隨後在一周之內就出現了21例確診個案。病例急增引起了監獄方面的注意，並於5月3日開始全面檢測。負責監管的助理警長蔡斯（Bruce Chase）表示，警員們在檢查監控錄像，以確認犯人是否保持社交距離並佩戴口罩，然後他們無意中發現這些令人不安的錄像。

警長比利亞努埃瓦表示，一段監控錄像中犯人共用同一個瓶子喝熱水，另一段則顯示犯人分發並共聞一個口罩，「這實在是令人震驚和沮喪」。

報導稱，監獄21例病例來自共用瓶子喝水的犯人，聞口罩的犯人中則有9人確診。

蔡斯表示，沒有證據能證明口罩和瓶子來自受感染的犯人，也不清楚病毒到底如何進入這些區域。目前尚無法確定犯人這麼做時是否明確知道有人患病，也沒有犯人承認自己參與這一計劃。

比利亞努埃瓦說，這些犯人錯誤地認為，如果他們感染了就一定會被釋放。他補充道，有些犯人還會在體溫檢測前大量喝熱水，試圖提高他們的體溫，因為新冠肺炎的症狀之一就是體溫異常。

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文章授權轉載自《香港01》