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美企電信設備禁用華為 川普再延長一年
美國總統川普周三（13日）將電信設備禁止採用華為、中興通訊產品的行政命令延長一年。
這項禁令在去年5月由川普簽署，當時宣布國家進入緊急狀態，禁止美國企業採用威脅到國家安全的電信設備。禁令雖未明確指名不得採用中國大陸的華為、中興通訊等公司產品，但外界認為就是針對這些陸企而來。
根據美國「國際緊急經濟權力法案」，總統有權在因應國家緊急狀況與受到威脅時，規範商業活動。
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