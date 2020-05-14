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「100個貿易協議都無法彌補」 川普推特再批中國大陸
美中今年初簽署第一階段貿易協議，美國總統川普13日在推特表示，協議上的墨水還沒乾，世界就因來自中國大陸的瘟疫而受創，100個貿易協定都無法彌補差額，包括逝去的生命。
美國國會議員競相提出「究責中國大陸」的法案，包括授權總統制裁中國大陸；川普13日下午接受媒體提問時表示，他尊重議員提案，他還沒看過法案內容，可能會看看。
As I have said for a long time, dealing with China is a very expensive thing to do. We just made a great Trade Deal, the ink was barely dry, and the World was hit by the Plague from China. 100 Trade Deals wouldn’t make up the difference - and all those innocent lives lost!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2020
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