「100個貿易協議都無法彌補」 川普推特再批中國大陸

美中今年初簽署第一階段貿易協議，美國總統川普13日在推特表示，協議上的墨水還沒乾，世界就因來自中國大陸的瘟疫而受創，100個貿易協定都無法彌補差額，包括逝去的生命。

美國國會議員競相提出「究責中國大陸」的法案，包括授權總統制裁中國大陸；川普13日下午接受媒體提問時表示，他尊重議員提案，他還沒看過法案內容，可能會看看。