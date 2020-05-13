再澆川普冷水！美國聯準會主席鮑爾：目前未考慮負利率

美國聯準會（Fed）主席鮑爾13日表示，儘管在新冠病毒危機期間，Fed已動用所有政策手段，但不會動用的就是負利率。他並強調，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）對負利率的看法沒有改變。

他在一場美國智庫舉辦的活動上說：「我知道有些人支持這項政策，但目前我們並未考慮。」

美國總統川普一直敦促Fed將隔夜借貸利率降至零以下，認為這將有利於美國經濟。不過，Fed官員長期以來一直懷疑採取負利率的有效性。

歐洲大部分地區與日本的政府債券均為負殖利率，但這些經濟體仍苦苦掙扎，即便在新冠病毒襲擊前，成長就已開始走緩。