Fed鮑爾：需要更多刺激才能使美國脫離嚴重不景氣

美國聯準會（Fed）主席鮑爾13日表示，決策者可能需要推出更多刺激措施，才能使美國脫離導致逾2,000萬人失業以及造成「痛苦程度難以言喻」的經濟困境。儘管如此，鮑爾仍堅持目前不考慮使用負利率。

投資人解讀為鮑爾正看到「重大的下行風險」，美股早盤應聲挫跌。紐約三大指數早盤均走跌，道瓊工業指數跌250點，跌幅1.1%；標普500及那斯達克綜合指數分別走低0.9%及0.7%。

鮑爾在演說中並未說明這些措施的具體內容及其來源，但他表示新冠肺炎病毒所造成的情勢，與美國之前歷經的幾場衰退不同 ，而且更多因應措施可能須自國會而非聯準會。

他指出，目前已祭出的財政與貨幣措施，力道都是前所未見，但他強調，重要的是要確保大蕭條以來最嚴重的經濟下滑不會失控。Fed已將基準利率降至接近零，並推出了多項貸款和流動性計畫，而國會已撥款近3兆美元的救助資金，並且正在考慮下一輪紓困。

鮑爾是在與華府智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）舉行的網絡直播活動發表上述談話。他在預備講稿中說：「儘管經濟的回應既及時且規模大得適當，但考量到前面的道路具有高度不確定，而且將遭遇重大的下行風險，這可能不是最後篇章。」

儘管Fed已使出渾身解數以減緩疫情對經濟的衝擊，但鮑爾說目前不考慮使用負利率。他說：「我知道這個政策有些擁護者，但這不是我們目前考慮的事情。」 「我們認為我們有一個很好的工具包，那就是我們將要使用的。」

美國總統川普一直在敦促Fed將基準的隔夜借貸利率降至零以下，市場交易的價格也一直反映一項資金利率可能在今年年底或明年初以前跌落負值。

鮑爾說，復甦主要取決於與新疫情有關的許多問題，例如需要多久時間才有治療方法、結束社交距離會否爆發新疫情，以及消費者和企業何時恢復信心。

他說：「這些問題的答案非常有助於設定經濟復甦的時機和步伐。」 「但由於目前都不知道這些問題的答案，因此必須備妥應對一系列可能結果的政策。」