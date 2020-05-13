美國佛州健身業示威引來反效果 做伏地挺身抗議遭網民「突破盲腸」

有數十名示威者周一到佛羅里達州的法院前抗議，要求政府重開健身室。他們在法院門前做伏地挺身及深蹲，自稱這是全美國最健康的抗議。

然而，他們的示威行動卻帶來反效果，不少網民「突破盲腸」質疑，既然他們在街邊都可以健身，為何需要開健身室？

在當地時間周一（5月11日）早上，有數十名健身從業員及愛好者，到佛羅里達州皮尼拉斯縣的法院門外抗議，要求政府盡快重開健身室。

佛羅里達州已經逐步重新開放各項設施，在首階段，沙灘已重開，而按計劃在第二階段就會重開健身室，但州政府未決定實行第二階段的日期。

從網上的影片見到，這些示威者揮舞美國旗，有人帶同標語，上面寫住「給我收入，或者給我死亡」，有的標語就寫「我們不會服從」。

示威期間，他們突然伏在地上做伏地挺身，有人更一邊用口咬住美國旗，一邊做伏地挺身；此外，還有人一邊高舉標語，一邊做深蹲。他們稱這是美國最健康的抗議行動。

靠住健身抗議這招數，他們的示威不但得到全國注意，還連其他國家的傳媒都有報導，但輿論的方向卻是相反。新聞報道後，網民紛紛質疑他們的行動，有人留言：「如果你可以在街邊做伏地挺身及深蹲，代表你在客廳都做得到，所以不需要在健身室裡面做。」

亦網民留言：「示威者要求健身室重開……但他們所做的卻證明健身室是不需要的。」有網民則說：「真的很有型，他們示範了做運動是不需要健身室的。」還有網民表示：「不知這些人會不會突然發現他們其實可以在家中健身？」

這個抗議行動的發起人叫Travis LaBazzo，他是一間佛羅里達州健身集團的行政總裁。對於網民的反應，他說：「我很開心這件事引起注意，但大家接收的訊息全錯了。人們在說：『你們證明了健身室是不需要的。』但這個不是問題核心，這是個關乎佛羅里達州數以千計的（健身）從業員。」

Travis LaBazzo承認在街頭健身抗議這項行動欠理想，他接受大家的批評，但他強調問題重點不是健身室應否重開，而是本地經濟陷於困境。他不滿政府將健身室從第一階段重啟中剔除，希望政府可以明確提供重開健身室的時間表。

示威者抗議，高舉標語。（Open Tampa Bay Facebook）

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文章授權轉載自《香港01》