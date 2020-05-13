年底大選將至 美要以社交距離投票

美國11月的大選預計不會延期，官員將嘗試讓民眾保持社交距離投票！美國眾議院、總統大選都將於11月3日登場，由於美國有提早投票機制，加上還有幾場眾議員補選，但各州尚未完全解封，因此官員們開始嘗試讓民眾遠距投票。除了傳統的通信投票以外，也讓民眾可以在車上或是露天的投票站投票。分析認為，這些補選將會是美國大選形式與民意的重要參考。

通信或露天投票

根據《半島電視台》報導，隨著美國年底將進行大選，但是美國目前仍未打算推遲選舉、而且仍維持社交距離下，各州開始想辦法讓選民可以減少移動而投到票，例如以通信的方式。不過也有州可以出外投票，只是在露天的地方會以搭帳篷的方式進行，旁邊還有告示牌提醒民眾，「這裡不是新冠肺炎篩檢站。」

根據《Vox》報導，加州也進行了1場眾議員的補選，雖然加州以往是民主黨的大票倉，不過在補選的第25選區，共和黨的候選人賈西亞領先民主黨的史密斯11%，有望獲得勝利。而在競選過程中，加州州長紐森限制了過往的選舉方式，候選人不能掃街拜票、舉辦募款活動與家戶拜訪，紐森也加大了寄信投票的比例應對選舉。

補選為大選風向球

《芝加哥論壇報》報導，由於威斯康辛1個月前的補選中，民主黨的候選人把破當地長期以來由共和黨壟斷的局面，成為美國有史以來第一位原住民眾議員。這也讓共和黨認為在家投票不利於共和黨選舉，也讓川普在加州的補選中推文，大力支持賈西亞。

內布拉斯加州也在12日進行了補選，雖然聯邦官員呼籲大家儘量寄信投票，但州長反而唱反調，希望大家可以親自到投票現場。《半島》分析，這些初選、補選都是未來美國總統大選要如何投票重要的參考指標。不只是形式上，更可以檢視川普的民意如何變化。

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