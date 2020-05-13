快訊

WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年底大選將至 美要以社交距離投票

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國近日有多場眾議員補選，除了讓官員測試如何投票外，也是年底選情的重要風向球。（Photo on Pixnio）
美國近日有多場眾議員補選，除了讓官員測試如何投票外，也是年底選情的重要風向球。（Photo on Pixnio）

美國11月的大選預計不會延期，官員將嘗試讓民眾保持社交距離投票！美國眾議院、總統大選都將於11月3日登場，由於美國有提早投票機制，加上還有幾場眾議員補選，但各州尚未完全解封，因此官員們開始嘗試讓民眾遠距投票。除了傳統的通信投票以外，也讓民眾可以在車上或是露天的投票站投票。分析認為，這些補選將會是美國大選形式與民意的重要參考。

通信或露天投票

根據《半島電視台》報導，隨著美國年底將進行大選，但是美國目前仍未打算推遲選舉、而且仍維持社交距離下，各州開始想辦法讓選民可以減少移動而投到票，例如以通信的方式。不過也有州可以出外投票，只是在露天的地方會以搭帳篷的方式進行，旁邊還有告示牌提醒民眾，「這裡不是新冠肺炎篩檢站。」

根據《Vox》報導，加州也進行了1場眾議員的補選，雖然加州以往是民主黨的大票倉，不過在補選的第25選區，共和黨的候選人賈西亞領先民主黨的史密斯11%，有望獲得勝利。而在競選過程中，加州州長紐森限制了過往的選舉方式，候選人不能掃街拜票、舉辦募款活動與家戶拜訪，紐森也加大了寄信投票的比例應對選舉。

補選為大選風向球

《芝加哥論壇報》報導，由於威斯康辛1個月前的補選中，民主黨的候選人把破當地長期以來由共和黨壟斷的局面，成為美國有史以來第一位原住民眾議員。這也讓共和黨認為在家投票不利於共和黨選舉，也讓川普在加州的補選中推文，大力支持賈西亞。

內布拉斯加州也在12日進行了補選，雖然聯邦官員呼籲大家儘量寄信投票，但州長反而唱反調，希望大家可以親自到投票現場。《半島》分析，這些初選、補選都是未來美國總統大選要如何投票重要的參考指標。不只是形式上，更可以檢視川普的民意如何變化。

【更多精采內容，詳見

投票 共和黨 社交距離

延伸閱讀

查人口販子強迫賣淫 美臥底探員竟「自己先上」

特斯拉硬幹 加州廠復工

要逮捕就逮捕我好了 馬斯克宣布特斯拉重啟加州廠

何時能去海灘 加州居家令抗議不斷

相關新聞

美國囚犯共用水瓶和聞口罩 故意感染新冠肺炎盼獲釋

美國洛杉磯一所監獄的新冠肺炎（COVID-19）感染病例突增，警長比利亞努埃瓦（Alex Villanueva）5月11日宣佈相關調查結果。原因是關押在同一區域的囚犯共享水和口罩，試圖感染新冠肺炎早日出獄。

美企電信設備禁用華為 川普再延長一年

美國總統川普周三（13日）將電信設備禁止採用華為、中興通訊產品的行政命令延長一年。

「100個貿易協議都無法彌補」 川普推特再批中國大陸

美中今年初簽署第一階段貿易協議，美國總統川普13日在推特表示，協議上的墨水還沒乾，世界就因來自中國大陸的瘟疫而受創，10...

新學期網路授課 加州州大帶頭宣布

美國最大的四年制公立大學體系加州州立大學總校長懷特十二日宣布，廿三個校區將取消秋季學期實體課程，幾乎全改成網路教學。加州大學則正在評估，可能部分線上授課。

據報美加邊界關閉 將再延長到6月21日

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）今天報導，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）...

再澆川普冷水！美國聯準會主席鮑爾：目前未考慮負利率

美國聯準會（Fed）主席鮑爾13日表示，儘管在新冠病毒危機期間，Fed已動用所有政策手段，但不會動用的就是負利率。他並強...

美賓州監獄憂爆發疫情 川普前競選總幹事被暫時釋放

美國國家廣播公司（NBC）援引知情人士消息報導，由於擔心監獄內爆發新冠肺炎疫情，賓州羅瑞多市聯邦監獄已在13日一早，將川...

美國佛州健身業示威引來反效果 做伏地挺身抗議遭網民「突破盲腸」

有數十名示威者周一到佛羅里達州的法院前抗議，要求政府重開健身室。他們在法院門前做掌上壓及深蹲，自稱這是全美國最健康的抗議。 然而，他們的示威行動卻帶來反效果，不少網民「突破盲腸」質疑，既然他們在街邊都可以健身，為何需要開健身室？

誰掃光美國超市食材？原來是迷你版「瑪莎史都華」們

新冠疫情爆發以來，美國民眾在日用品的採買上經歷好幾波缺貨體驗，起初是消毒劑、拭巾，接著是廚房紙巾、點心餅乾、麵條、麵包，再來是冷凍蔬菜、雞塊、燕麥牛奶、麵粉、酵母、小蘇打粉......。紐約時報報導，拜疫情所賜，「現在人人都成小小生活大師」。

查人口販子強迫賣淫 美臥底探員竟「自己先上」

美國亞利桑那州2018年9月破獲一樁性販運案件，卻爆出臥底調查的聯邦探員多次向被害人買春和發生性行為的案外案。

年底大選將至 美要以社交距離投票

美國11月的大選預計不會延期，官員將嘗試讓民眾保持社交距離投票！美國眾議院、總統大選都將於11月3日登場，由於美國有提早投票機制，加上還有幾場眾議員補選...

爭奪「反中」話語權！拜登將推「猛於川普」的中國包圍網？

「對抗中國？川普總是光說不做。」2020美國總統大選距今只剩下175天，苦於疫病的美國社會，選舉熱度卻仍欲振乏力。對此，確定將代表民主黨挑戰川普的前美國副總統——拜登——12日也透過外交政策幕僚放話，將於近日提出「比川普更具體、有效而強硬的『中國政策』政見」。拜登團隊表示，川普之於貿易戰、武漢肺炎與新疆再教育營等中國問題，總是「色厲內荏，光說不練」，唯有豐富外交經驗的自己，才有辦法重新聯繫昔日戰略盟邦，於戰略上重整「中國包圍網」。但對此川普陣營則極其不以為然，反而暴言直嗆：「拜登就是『舔中』政客。」

熱門新聞

鮑爾悲觀言論嚇壞投資人 美股連2天下挫、道瓊大跌516點

川普延長行政命令1年 續封殺華為等中企

美股開盤跌逾百點 鮑爾談話略顯悲觀

超自然還是遭活埋？棺材下葬前死者突揮手 影片瘋傳網友嚇呆

日男後院地上有個行李箱蓋？打開一看竟是個人避難所

痛批俄羅斯間諜行為無恥！梅克爾：我有鐵證可以證明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。