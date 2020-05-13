美紓困金仍有2000萬人未收到 網路申辦周三截止
聯邦政府目前約已發出1億3000萬筆紓困金，但仍有2000萬人在等領補助，遲未領到的原因包括較晚申報2019年退稅、收入高、國稅局沒有申請者的銀行帳戶資訊或資料錯誤，以及欠稅。財政部和國稅局提醒想要紓困補助直接匯入帳戶的民眾，網路申辦在13日中午截止。
2000億元紓困預算立法四周以來，已郵寄支票或匯出1億3000萬筆紓困金。
國稅局同時也把數百萬份申請書送到財務服務局審核，預定5月底開始審核，6月底前完成。審核程序一旦啟動，就不能直接匯款給申請人。
國稅局表示，符合補助資格的民眾，13日中午前到國稅局網頁Get My Payment欄目查看匯款進度，填報直接匯款資料。這項功能向來都很正常，但最近啟動後屢屢出錯，國稅局說，網頁差錯現已大致修正。
政府根據2018或2019年的報稅紀錄，自動匯補助金到納稅人帳戶；支領社安退休金、殘障補貼、鐵路員工退休金、退伍軍人福利金、補充安全收入者，也將很快就收到紓困補助。
低收入、流浪漢、無家可歸，或年收1萬2200元以下等免報稅人也可獲補助，但前述民眾需要先上國稅局網頁，找到Non-Filer(非報稅人)欄目填報基本資料，才能領錢。
西維吉尼亞州是目前最多人領到補助的州，幾乎所有納稅人都已取得補助款；紓困金領取率最低的州為新澤西，領取率僅70%；紓困領取率落差的原因是，國稅局依家戶收入多寡順序發放，低收優先，新澤西州的年家戶收入中位數將近8萬2000元，是西維州4萬4000元的近一倍。
納稅人申報2019退稅的期限為7月15日，晚申報退稅者，就較晚拿到紓困金。
國稅局發放紓困款以匯款優先，之後才寄發紙本支票，若申請這位提供銀行帳戶資訊或資訊有誤，就會較晚才拿到補助。
積欠稅款或向來以電子金融轉帳的方式直接繳稅者，則得先至Get My Payment輸入銀行帳戶，才能獲得紓困匯款。
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