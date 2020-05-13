「歐巴馬閉嘴」麥康諾：批繼任總統很沒品

前總統歐巴馬8日在與前任團隊成員的通話中，痛批川普政府面對新冠病毒疫情的因應是「絕對混亂的災難」後，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)11日晚間出面回擊，在川普總統陣營的一場網路競選造勢活動上說：「我覺得前總統歐巴馬應該閉嘴。」

「我覺得其實批評後任政府其實有點沒品。」麥康諾對川普二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)說，歐巴馬不應魯莽撻伐川普政府的防疫工作，隨後更嘲弄地說：「你已有過機會，你已當過八年總統。」

麥康諾也說，歐巴馬應遵循「兩位布希前總統建立的傳統，不批評後任總統」；「我記得前總統小布希(George W. Bush)與他的父親卸任後，在民主黨執政的八年期間都閉上嘴巴，因為他們覺得身為前總統批評他黨總統並不恰當。」

歐巴馬辦公室沒有針對麥康諾的言論作出回應，但一名知情人士匿名透露，有鑑於川普針對歐巴馬進行逾越常規的攻擊，麥康諾的此番言論特別可憎。

川普總統也在推特上多次攻擊歐巴馬，更在白宮玫瑰花園(Rose Garden)簡報會上說歐巴馬是罪犯，聲稱歐巴馬任內是「美國歷史上最腐敗的政府」。

麥康諾還說，關於疫情因應，「歐巴馬政府沒有為川普政府留下任何長程戰略」。

但政治新聞網站Politico曾於3月報導，歐巴馬政府的國家安全會議(NSC)曾制定對抗疫情的循序漸進行為準則；川普政府2017年已得知其存在，卻從未使用。

紐約時報也報導，資深官員與盟友指出，歐巴馬政府已擬定「新興傳染病和生物事件重大威脅前期因應行為準則」，當中已提及可能發生的新型冠狀病毒疫情。

歐巴馬團隊將麥康諾的言論視為勸阻歐巴馬介入總統選戰的軟弱手段。