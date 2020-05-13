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加州阿拉米達郡：特斯拉可望按防疫指引於下周復工
美國加州阿拉米達郡衛生局透過推特上發布新聞稿說：「我們已經同意，特斯拉本周可以開始增加最低限度營運，為最快在下周復工做準備。」
阿拉米達郡衛生局表示，已和特斯拉進行「有成效的討論」，並審查他們的安全和預防計畫。如果數據顯示疫情控制有所進展，將在5月18日允許特斯拉在內的當地企業更多需經批准的營運。
美國總統川普昨天也在推特聲援特斯拉說：「加州必須讓馬斯克的特斯拉工廠馬上復工。這可以快速、安全地辦到。」
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