加州阿拉米達郡：特斯拉可望按防疫指引於下周復工

「對抗中國？川普總是光說不做。」2020美國總統大選距今只剩下175天，苦於疫病的美國社會，選舉熱度卻仍欲振乏力。對此，確定將代表民主黨挑戰川普的前美國副總統——拜登——12日也透過外交政策幕僚放話，將於近日提出「比川普更具體、有效而強硬的『中國政策』政見」。拜登團隊表示，川普之於貿易戰、武漢肺炎與新疆再教育營等中國問題，總是「色厲內荏，光說不練」，唯有豐富外交經驗的自己，才有辦法重新聯繫昔日戰略盟邦，於戰略上重整「中國包圍網」。但對此川普陣營則極其不以為然，反而暴言直嗆：「拜登就是『舔中』政客。」

2020-05-13 17:28