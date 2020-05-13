涉從中國走私氯奎寧 美俄勒岡男恐面臨23年徒刑

司法部、移民及海關執法局(ICE)與國土安全調查局(HSI)聯合宣布，住在俄勒岡州葛瑞薛姆(Gresham)的42歲男子歐文斯(Matthew Owens)，涉嫌從中國非法購買、進口及兜售氯奎寧(chloroquine)，已遭刑事起訴；如果被判罪成，歐文斯將面臨最高23年監禁，外加50萬元罰款。

調查單位發布聲明指出，歐文斯涉嫌走私氯奎寧，企圖將這種抗瘧疾藥物標榜為可以治療新型冠狀病毒，展開充滿不實藥物宣傳的跨州銷售，藉此謀利。

今年4月27日，聯邦調查局(FBI)、國安調查局等機構調查人員持搜索令搜查歐文斯的住處，沒收他的筆記型電腦、手機以及某些化學物品。根據手機紀錄，調查人員發現歐文斯在阿里巴巴網站購買氯奎寧，也曾透過臉書通訊平台Facebook Messenger兜售氯奎寧，聲稱可治療新冠肺炎。

國安調查局探員羅勃茲指出：「把賺取私人利益的目標，看得比他人健康安全更重要，令人無法容忍。」

羅勃茲也說，非法販賣藥品讓不知情的消費者面臨嚴重健康風險，執法機關將持續查緝利用目前疫情危機，透過剝削他人達到謀利目的不肖者。

根據法院紀錄，探員今年4月13日在位於田納西州曼菲斯的聯邦快遞(FedEx)包裹處理中心攔截一個可疑包裹，起出122.8公克白色粉末；包裹寄發地點為中國蕭山，收件人則是歐文斯。

白色粉末經過送驗，證實為氯奎寧。包裹附上的出貨單據，註有「樣本」(sample)、「無商業價值」(no commercial value)等字樣。

根據食品及藥物管理局(FDA)登記資料庫比對，寄發包裹、位於杭州的這家寄件公司與收件人歐文斯都不具有藥物製造許可登記。調查人員也發現，歐文斯在俄勒岡州並沒有任何執照紀錄。

法院紀錄顯示，歐文斯還從中國訂購另外兩個包裹，其中一個包裹內含白藜蘆醇(resveratrol)，另一個包裹則有聚丙烯胺(polyacrylamide)。