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美密西根州理髮店不顧禁令開門營業 武裝民兵幫擋警察
美國密西根州奧沃索市（Owosso）一家理髮店違反州政府的居家避疫禁令，硬是開門做生意，門口還有武裝民兵組織把守，阻擋來取締的警察。
華盛頓郵報報導，77歲的理髮師曼克（Karl Manke）經營的店11日繼續開門營業，武裝民兵組織「密西根家園保衛隊」決定要幫他擋警察，另有幾十名民眾來助陣，他們穿戴川普競選T恤和牛仔帽，揮舞川普競選旗幟。
他們來到店裡，不僅因為很想理個髮，也要挑戰民主黨籍女州長惠特默（Gretchen Whitmer）的防疫措施。密西根州是美國新冠肺炎疫情最嚴重的地區之一。
聚集的民眾傳達川普對他們的支持，也攻擊該州的共和黨政治人物沒有賣力「解放」密西根州。
29歲的校車司機格雷古瓦正角逐密西根州政府眾議員席位，她形容惠特默是「暴君」，但也呼籲共和黨要加入解放陣營，團結一致。
這類抗議活動驚動了密西根州兩黨議員，但在川普推文鼓勵民兵後，共和黨議員設法在防疫的同時，也避免違逆川普和保守派支持者。川普推文說：「他們是好人，想要恢復生活。」
密西根州已有超過4萬8000人確診新冠肺炎，4674人死亡，為全美第四多。許多抗議者來自沒什麼疫情的地區，他們的經濟因禁足令受到威脅。不過，根據華郵12日公布的民調，72%的密西根州民眾支持惠特默對疫情的處理，只有25%反對。
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