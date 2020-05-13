美密西根州理髮店不顧禁令開門營業 武裝民兵幫擋警察

美國密西根州奧沃索市（Owosso）一家理髮店違反州政府的居家避疫禁令，硬是開門做生意，門口還有武裝民兵組織把守，阻擋來取締的警察。

華盛頓郵報報導，77歲的理髮師曼克（Karl Manke）經營的店11日繼續開門營業，武裝民兵組織「密西根家園保衛隊」決定要幫他擋警察，另有幾十名民眾來助陣，他們穿戴川普競選T恤和牛仔帽，揮舞川普競選旗幟。

他們來到店裡，不僅因為很想理個髮，也要挑戰民主黨籍女州長惠特默（Gretchen Whitmer）的防疫措施。密西根州是美國新冠肺炎疫情最嚴重的地區之一。

聚集的民眾傳達川普對他們的支持，也攻擊該州的共和黨政治人物沒有賣力「解放」密西根州。

29歲的校車司機格雷古瓦正角逐密西根州政府眾議員席位，她形容惠特默是「暴君」，但也呼籲共和黨要加入解放陣營，團結一致。

這類抗議活動驚動了密西根州兩黨議員，但在川普推文鼓勵民兵後，共和黨議員設法在防疫的同時，也避免違逆川普和保守派支持者。川普推文說：「他們是好人，想要恢復生活。」