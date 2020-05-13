美議員推「新冠病毒究責法案」！授權川普制裁中國

美國總統川普親密盟友、共和黨參議員葛理漢（ Lindsey Graham）12日提出法案，如果中國大陸無法詳細交代新冠肺炎疫情始末，授權美國總統對中國大陸實施廣泛制裁。

葛理漢認為，如果沒有受到中國大陸的「欺瞞」，美國將不會出現目前已造成美國八萬多人喪生的新冠病毒。葛理漢表示，中國拒絕調查人員研究疫情如何爆發。他說，「如果不施壓的話，中國永遠不會配合調查」。

川普的批評者，包括前任官員、學術人員及評論家表示，中國雖然有許多問題必須回答，不過，美國當局似乎想移轉外界對美國疫情處理方式不當的注意力。

葛理漢表示，他的「新冠病毒究責法案」將要求總統在60天內向國會說明，「中國對美國、美國的盟國或像是世衛組織等聯合國附屬機構領導的調查提供完整、全面的資訊」。

法案也要求中國證明已經關閉所有可能會讓人類健康陷入風險的「濕市場」，釋放在疫情爆發後逮捕的香港民主派人士。

該法案也授權總統對中國實施廣泛的制裁，包括凍結資產、旅遊禁令、撤銷簽證、限縮美國機構向中國公司貸款，以及將中國企業從美國股票市場除名。