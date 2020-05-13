疫情添疑慮…美元處於守勢 Fed主席鮑爾將談經濟形勢

美元周三處於守勢，美國國會打算要中國為新冠疫情負責，令市場不安，且期貨顯示市場仍預期會出現負利率。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大報99.970。挪威克朗兌美元走強，得益於油價上漲；加幣和英鎊表現最差。

美國參議員Lindsey Graham起草新冠疫情問責法案，如果中國不配合新冠調查，將授權總統川普對

中國實施制裁。川普政府周一也採取行動，阻止政府退休基金投資中國股票。

同時，2021年5月到期聯邦基金期貨仍固守對聯儲會的負利率預期，儘管幾名Fed官員淡化了這種可能性。

豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示，「市場也許想聽鮑爾本人的說法，但在殖利率下跌加之壓力開啟的情況下，美元全天整體上表現疲軟，」

美元兌日圓下跌0.4%至107.28日圓，英鎊兌美元跌0.4%至1.2283美元，逼近4月來低點，市場擔心英國和歐盟的談判進展不順。歐元兌美元漲0.4%至1.0852美元。美元兌加幣漲0.2%至1.4039加幣。