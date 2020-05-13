跑第一！推特員工可以選擇永遠在家工作

新冠肺炎疫情開始蔓延後，推特是第一批要求員工在家工作的公司，現在又將成為第一個讓員工可以選擇永遠在家工作的公司。

華盛頓郵報報導，推特12日宣布，只要工作性質允許，自認在家或公司以外的任何地方工作愉快且生產力高的員工，可以永遠不必進辦公室，當然也可以選擇回公司上班。

此政策不適用必須親自到公司執行任務的人員，例如辦公室和科技設備的維修人員。

推特的人力資源長克里斯蒂（Jennifer Christie）在部落格貼文：「開放辦公室是我們的決定，我們的員工何時或是否回到辦公室，將是他們的決定。」

推特的舊金山總公司和其他主要辦公地點要到9月才開放，公司表示，員工回公司後，會採取額外的防護措施。而且在年底之前，所有必須親自參加的活動都取消，在9月之前也停止商務旅行。

推特在全球有35間以上的辦公室，雇用5100員工。