聽新聞
test
0:00 / 0:00
川普推文要求負利率：美國也應接受這項「禮物」
美國總統川普再度要求聯準會（Fed）實施負利率，他12日在推特發文稱：「只要其他國家正在得到負利率的好處，美國也應接受這項『禮物』。」
美國的基準利率目前已接近零，Fed多位官員已表示，不認為有必要把利率降至負值。
川普已多次施壓Fed，要求調降利率，甚至降到負值。他聲稱，美國的利率相對較高，不利於美國與歐洲、亞洲競爭。此外，他也曾宣稱，實施負利率可減輕政府舉債負擔，「Fed應把利率降到零，甚至更低，然後我們應開始進行債務再融資。利息成本就可大幅下降，同時顯著拉長期限。我們有偉大的貨幣、國力和資產負債表。美國理應總是支付最低利率」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言