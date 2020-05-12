川普推文要求負利率：美國也應接受這項「禮物」

美國總統川普再度要求聯準會（Fed）實施負利率，他12日在推特發文稱：「只要其他國家正在得到負利率的好處，美國也應接受這項『禮物』。」

美國的基準利率目前已接近零，Fed多位官員已表示，不認為有必要把利率降至負值。