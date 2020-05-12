川普稱美國檢測領先全球 華郵以實際數字打臉總統

美國總統川普11日在白宮記者會誇口，稱美國新冠病毒採檢本周將超過1000萬件，「是其他國家的幾乎兩倍」。不過華盛頓郵報比較其他國家數據，美國的採檢效率遠不及其他國家。

根據「新冠病毒追蹤計畫」（Covid Tracking Project），迄5月10日為止，美國採檢數近900萬，約占美國人口的2.74%。

人口35萬3000人的冰島，採檢率15.4%。歐洲疫情最嚴重的義大利，採檢數約為人口的4.31%。德國採檢率3.35%，美國的鄰國加拿大人口約1億900萬，採檢率2.95%也比美國高。

川普要求相關單位盡快拉高採檢數，因為這是重啟經濟活動的條件之一，川普急於解封，恢復全國經濟活動。目前美新冠肺炎確診人數累計137萬9468例，死亡8萬1443例。