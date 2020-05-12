聽新聞
test
0:00 / 0:00
川普稱美國檢測領先全球 華郵以實際數字打臉總統
美國總統川普11日在白宮記者會誇口，稱美國新冠病毒採檢本周將超過1000萬件，「是其他國家的幾乎兩倍」。不過華盛頓郵報比較其他國家數據，美國的採檢效率遠不及其他國家。
根據「新冠病毒追蹤計畫」（Covid Tracking Project），迄5月10日為止，美國採檢數近900萬，約占美國人口的2.74%。
人口35萬3000人的冰島，採檢率15.4%。歐洲疫情最嚴重的義大利，採檢數約為人口的4.31%。德國採檢率3.35%，美國的鄰國加拿大人口約1億900萬，採檢率2.95%也比美國高。
川普要求相關單位盡快拉高採檢數，因為這是重啟經濟活動的條件之一，川普急於解封，恢復全國經濟活動。目前美新冠肺炎確診人數累計137萬9468例，死亡8萬1443例。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言