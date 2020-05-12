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記者提問觸痛川普玻璃心 扯中國並提前結束記者會
在11日白宮疫情簡報記者會上，華裔美籍的哥倫比亞廣播公司（CBS）記者江維佳（Weijia Jiang）詢問川普，當美國已超過八萬人因新冠肺炎喪命，且確診病例愈來愈多的同時，為何川普還要自誇領美國的病毒檢測量遙遙領先全球？
川普回答：「世界上每個地方都有人為此失去性命，這個問題你應該要去問中國（Don’t ask me. Ask China.）；若是你問中國，可能會得到一個不尋常的答案。」記者追問為何要針對她做這樣的回答，川普說他只是針對惡劣（nasty）問題做回應，後來乾脆提前結束記者會離席。
川普對尖銳提問的華裔記者似乎不很友善。之前面對上海東方衛視記者張經義的提問，也是不正面回答問題，反倒問記者的出身背景。
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