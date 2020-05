記者提問觸痛川普玻璃心 扯中國並提前結束記者會

在11日白宮疫情簡報記者會上,華裔美籍的哥倫比亞廣播公司(CBS)記者江維佳(Weijia Jiang)詢問川普,當美國已超過八萬人因新冠肺炎喪命,且確診病例愈來愈多的同時,為何川普還要自誇領美國的病毒檢測量遙遙領先全球?

川普回答:「世界上每個地方都有人為此失去性命,這個問題你應該要去問中國(Don’t ask me. Ask China.);若是你問中國,可能會得到一個不尋常的答案。」記者追問為何要針對她做這樣的回答,川普說他只是針對惡劣(nasty)問題做回應,後來乾脆提前結束記者會離席。