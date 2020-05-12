記者提問觸痛川普玻璃心 扯中國並提前結束記者會

在11日白宮疫情簡報記者會上，華裔美籍的哥倫比亞廣播公司（CBS）記者江維佳（Weijia Jiang）詢問川普，當美國已超過八萬人因新冠肺炎喪命，且確診病例愈來愈多的同時，為何川普還要自誇領美國的病毒檢測量遙遙領先全球？

川普回答：「世界上每個地方都有人為此失去性命，這個問題你應該要去問中國（Don’t ask me. Ask China.）；若是你問中國，可能會得到一個不尋常的答案。」記者追問為何要針對她做這樣的回答，川普說他只是針對惡劣（nasty）問題做回應，後來乾脆提前結束記者會離席。