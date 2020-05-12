想旅遊不能住旅館 露營車銷量大漲

美國經濟十多年來首度因為新冠肺炎疫情步入衰退，露營車(RV)銷售卻看漲。

人們希望外出旅行以暫時脫離居家避疫的苦悶，但必須恪守社交距離，以免傳播病毒。LCI工業(LCI Industries)執行長利波特(Jason Lippert)表示，露營車提供了暫時的家庭自我隔離空間，成為大家外出的首選，今年初開始的銷售好過預期。

LCI工業是「利波特零件」(Lippert Components Inc.)的子公司，提供休閒和運輸設備的精密機械元件。利波特說，露營車和遊艇為家庭提供較安全度假的選擇，不但能遊覽戶外風景，也能維持社交距離。

防疫改變夏季旅遊計畫，這股趨勢可能持續。利波特指出，對大多數顧客而言，「最近不太可能搭飛機、乘坐郵輪或住飯店，真要出門旅遊，只能自己找睡覺的地方，戶外休憩產品也熱賣。」

印第安納「營地露營車」(Camp-Land RV)總裁奧戈斯提諾(Pamela Argostino)表示，接到如狂潮般預約看車的電話和短訊。

露營車製造商「索爾產業」(Thor Industries)執行長馬汀(Robert Martin)表示，不同於其他形式的旅遊，露營車提供了個人專屬的衛浴、廚房和起居空間。

馬汀說，低油價使露營車更具吸引力，目前油價狂跌，人們也不會去太遠的地方，就算油價漲了也不是大問題。

位於內布拉斯加州林肯市的露營車零售商Bish`s表示，州長開始談論重開計畫後，4月下半月的露營車銷售狂飆200%。